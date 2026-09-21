Bonelli reveló el gesto del Papa que incomoda a Milei: "No va a poder"

El gesto del Papa que incomoda al Gobierno y los detalles de una cumbre clave en la UCA

El periodista Marcelo Bonelli brindó detalles y analizó las implicancias políticas y sociales que rodean las actividades de la visita del papa León XIV en la Argentina. El periodista puso el foco en dos momentos de alto impacto de la agenda: el paso por una institución emblemática de asistencia y un encuentro clave con referentes del ámbito productivo y gremial.

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Según explicó en TN, cada una de las actividades previstas contiene un fuerte mensaje para el escenario local. En particular, remarcó el contraste entre las decisiones oficiales y las visitas diagramadas por la comitiva eclesiástica en el territorio nacional.

El mensaje detrás de la visita a Don Orione

Uno de los puntos más destacados por Marcelo Bonelli fue la decisión de incluir a la obra de Don Orione dentro del cronograma de actividades. El conductor calificó este gesto como "una gran señal" en el marco de las políticas impulsadas por la actual administración nacional hacia el área asistencial.

Al respecto, Bonelli contextualizó la trascendencia de esa parada y fue contundente sobre la postura del Poder Ejecutivo: "Una gran señal esto de ir a Don Orione en el medio que el gobierno insiste, insiste con los recortes al sector discapacidad. Esto viene del minuto uno del gobierno, ¿no? Lo intentó varias veces, no pudo. Ahora pareciera que tampoco va a poder", sostuvo en su intervención televisiva.

Cumbre con sindicalistas y empresarios en la UCA

Por otro lado, el presentador anticipó una cumbre de relevancia que se llevará a cabo a inicios de la semana. "Va a haber una reunión muy importante, que por ahí pasa desapercibida, que está prevista para el día lunes, después de la concentración en el Monumento a los Españoles", señaló Bonelli respecto a la convocatoria posterior al acto público.

El periodista precisó que este evento se desarrollará en la sede de la UCA y convocará a los principales actores económicos y laborales de la Argentina. El encuentro fue definido formalmente bajo el rótulo de "fuerzas del trabajo" y congregará a múltiples sectores de la vida social y productiva.

En ese sentido, Bonelli detalló que se trata de "una reunión que se va a realizar en la UCA con sindicalistas, con empresarios, con movimientos sociales". Además, adelantó que estas organizaciones preparan un informe conjunto para ser entregado en mano durante la jornada.

"Los sindicalistas, empresarios, movimientos sociales están elaborando un documento económico que le van a entregar al papa, que sus primeros borradores son muy críticos sobre la situación, sobre todo laboral en la Argentina", concluyó el conductor sobre el texto que reflejará la preocupación por el empleo y el rumbo económico.