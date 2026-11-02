Marcelo Bonelli expuso a Milei en vivo por TN: "El Gobierno lo niega".

Marcelo Bonelli lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei, durante el programa que Mario Massaccesi conduce por TN, por los temas que ocupan su agenda política y cuestionó que, mientras se discuten estrategias electorales y posibles reelecciones, queden relegados los problemas económicos que afectan a la población.

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"Me llama la atención que el Gobierno, que surgió como el anticasta, está preocupado por temas políticos y de casta", comenzó Bonelli. En ese sentido, puso como ejemplo las discusiones sobre la posibilidad de habilitar la reelección de los intendentes y vinculó esa iniciativa con las necesidades electorales del oficialismo en la provincia de Buenos Aires: "No hay más casta que prometer una reelección permanente para que a su vez los intendentes apoyen al Gobierno y básicamente a Santilli como candidato a gobernador en la provincia", sostuvo.

Marcelo Bonelli, reconocido periodista.

La crítica a las prioridades del Gobierno

Sin embargo, el eje central de su cuestionamiento pasó por lo que considera una desconexión entre las prioridades del Gobierno y las preocupaciones cotidianas de la sociedad: "Pero yo lo que veo más allá de este tema puntual, que vos muy bien traés, es que los temas que le están preocupando al Gobierno son todos temas de los políticos y de ver cómo se posiciona para la reelección".

A continuación, enumeró algunos de los problemas económicos que, según su mirada, no reciben suficiente atención en la discusión pública del oficialismo: "Cualquier tema popular o que afecte a la gente, el Gobierno lo niega. Es muy llamativo, por ejemplo, el endeudamiento, el nivel de endeudamiento en el sistema financiero. Está el tema salarial, está el tema del empleo, está el tema de las empresas que se caen".

Y remató con una enumeración de los asuntos que, a su entender, concentran la atención política: "Esos temas no se hablan, se habla de la reelección, de las PASO". El planteo encontró coincidencia en una panelista del ciclo, quien resumió la crítica al señalar: "Como son problemas de la gente, no está en esta agenda que es prioridad para el Gobierno sino, como decimos, temas más de reelección".