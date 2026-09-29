El periodista Marcelo Bonelli analizó en la pantalla de TN el panorama de la actividad económica y apuntó contra el desarrollo de las recientes apariciones públicas del presidente Javier Milei y criticó con dureza al periodista ultra oficialista Luis Majul por su última entrevista con el mandatario. Durante su intervención, el conductor relativizó las discusiones teóricas sobre la coyuntura para enfocarse en la situación productiva cotidiana y cuestionó el rol de los reportajes complacientes frente a variables sociales sensibles como la pobreza.

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Al inicio de su análisis, el conductor remarcó que la discusión técnica sobre los parámetros que definen el retroceso de la actividad pasa a un segundo plano ante el escenario general. "No es importante si ahora entramos técnicamente en recesión o no entramos técnicamente en recesión. El tema es que la economía está muy pálida", afirmó el periodista al señalar que los indicadores diarios coinciden en reflejar ese diagnóstico.

El cuestionamiento al reportaje de Luis Majul

En su exposición, Bonelli puso el foco en el intercambio periodístico que mantuvo el mandatario con Luis Majul. Según explicó, la dinámica del encuentro careció de profundidad para abordar los problemas centrales y permitió que el jefe de Estado evitara precisiones sobre los temas más urgentes de la realidad social argentina.

El conductor sostuvo que la entrevista se desarrolló "con muy pocas repreguntas" y definió el rol del entrevistador como un mero "disparador de temas, pero prácticamente sin cuestionar o por lo menos reformular preguntas" ante las respuestas evasivas del mandatario. En esa misma línea, subrayó que cuando se consultó sobre la situación social, el Presidente optó por no dar precisiones: "Cuando le preguntaron por la pobreza se fue por las ramas hasta el punto que Majul ni siquiera le siguió preguntando".

Bonelli enfatizó el impacto de las cifras recientes vinculadas a las condiciones de vida de la población al sostener que se trata de "un dato fresco, es un dato de los últimos días y es un dato que duele", frente a lo cual en la mesa del programa añadieron que detrás de esas estadísticas se encuentra "gente de carne y hueso".

El impacto en los mercados y la entrevista internacional

Para contrastar lo ocurrido en el plano local, el periodista comparó el reportaje televisivo con la entrevista que el jefe de Estado brindó ante el director de Bloomberg. Según su mirada, la presencia de repreguntas expuso dificultades en el discurso oficial y generó repercusiones negativas en el ámbito financiero internacional.

"Fue una entrevista donde le hicieron repreguntas y el Presidente no quedó muy bien. Fue una señal negativa eso para los mercados", advirtió Bonelli. Asimismo, vinculó ese desempeño con la dinámica financiera registrada al cierre de esa semana, momento en el que el indicador de riesgo país mostró un incremento y superó la barrera de los 600 puntos.

Hacia el cierre de su intervención, Bonelli llamó a observar con rigurosidad el contexto y evitar diagnósticos distorsionados sobre la coyuntura del país. "Lo peor que podemos hacer es negar la realidad", concluyó el conductor.