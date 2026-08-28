La mamá de Tini rompió el silencio y contó todo sobre Alejandro Stoessel: "Lo digo yo que lo conozco"

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en medio del escándalo familiar y habló sobre el padre de sus dos hijos, Alejandro Stoessel.

Luego del escándalo que se generó alrededor de la familia Stoessel por los rumores sobre el patrimonio de Tini Stoessel y las versiones sobre un supuesto fraude de su padre, Alejandro Stoessel, relacionado con el manejo de sus cuentas bancarias, Mariana Muzlera fue contundente al referirse al padre de sus dos hijos y defender su figura.

Tini Stoessel junto a Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel.

La declaración de Mariana, que aparentemente estaba dirigida a Yanina Latorre durante una transmisión en vivo, fue compartida con Daniel Ambrosino. En ese sentido, el periodista leyó al aire de Intrusos (América TV) el intercambio de mensajes que mantuvo con la madre de la cantante y expuso sus palabras.

En ese contexto, reveló: “Es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutibles. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”.

La demanda de María Cristina Chaves contra Mariana Muzlera

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias recordó la denuncia que María Cristina Chaves, esposa del padre de Mariana Muzlera, presentó en junio de 2022 contra la madre de Tini Stoessel por el supuesto robo de 95 mil dólares.

En ese entonces, Iglesias explicó que la mujer, de 79 años, había asegurado que el dinero se encontraba en una cuenta bancaria que compartía con su marido, quien estaba internado en un geriátrico, y que en mayo de 2021 Mariana Muzlera habría retirado los fondos sin autorización.

Luego, la periodista regresó al presente y se refirió a la situación patrimonial actual de la mamá de Tini. Según explicó, la denunciante también tendría preocupación por la posibilidad de no poder recuperar el dinero reclamado si la Justicia finalmente falla a su favor: “La mamá de Tini está inhibida porque le han embargado sus bienes. La que denuncia teme que la sentencia resulte a su favor y Mariana diga que no tiene nada a su nombre”.