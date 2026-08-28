Una figura de América TV se largó a llorar por Tini en vivo y tuvieron que ir al corte: "Me moviliza"

Marina Calabró protagonizó un fuerte momento de emoción en vivo mientras analizaba el conflicto que atraviesa Tini Stoessel a raíz de la auditoría que la cantante habría encargado sobre el manejo de su carrera y patrimonio durante los años en que estuvo bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel. La escena se dio en Primicias Ya y obligó al programa a hacer un corte.

La emoción de Marina Calabró

Todo comenzó cuando la conductora se refirió a las conclusiones de la auditoría, que plantearía dudas sobre el manejo del negocio y la posibilidad de que hayan existido irregularidades en el pasado. Movilizada, Calabró reflexionó sobre lo que implica para una hija tomar una decisión de ese calibre contra su propio padre: "Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto".

Marina Calabró no pudo contener las lágrimas.

La conductora profundizó en la magnitud del gesto: "¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita".

La mirada sobre el otro lado del conflicto

Pero Marina no se quedó solo con la perspectiva de Tini y también puso el foco en lo que podría estar atravesando un padre en esa situación: "¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana. Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza". Y cerró esa idea con una reflexión sobre los roles familiares: "Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles".

Las lágrimas al aire

La charla dio un giro cuando sus compañeros notaron que Marina se había quebrado: "No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar", confesó, en alusión a su padre, Juan Carlos Calabró, fallecido en 2013. La conductora explicó por qué este tipo de historias la afectan de manera particular: "Lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan. Y también me dan como mucha impotencia y mucha bronca porque tengo una cosa de justiciera".

Calabró también cuestionó lo difícil que resulta para muchas personas reclamar judicialmente lo que consideran propio: "Hay cosas que me parecen tan obvias y tan evidentes. Y no puedo creer que sean tan difíciles de pelear en la Justicia [...] me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto". Antes de recomponerse, aclaró el trasfondo de su emoción: "Igualmente lo que les digo es emoción. Pero en el fondo es lindo. No es angustia, no es drama. Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen". Y cerró, sin vueltas: "Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más".