Cecilia Insinga atraviesa un momento difícil en su carrera profesional. La periodista confirmó que dejará LN+ a fin de año, después de que las autoridades del canal le comunicaran que el programa que conduce junto a Robertito Funes Ugarte llegará a su fin.

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La noticia se conoció luego de que Jorge Rial difundiera una versión que involucra a Luis Majul en la salida de la conductora. Si bien Insinga expresó su malestar por la decisión, aclaró que no tiene pruebas sobre una supuesta intervención de su colega.

"Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina", anunció la periodista en sus redes sociales, según publicó El Día.

En su mensaje, Insinga precisó que sus compañeros serán reubicados dentro de la señal, pero que ella no continuará: "A la única que no reubican es a mí". Además, sostuvo que no recibió una explicación sobre los motivos de la decisión.

La conductora consideró que alguna de sus preguntas podría haber molestado y aseguró que el levantamiento del ciclo no se debió a la falta de rating. "Me duele, sí, la forma en que se termina porque creo haber dado todo profesionalmente", expresó.

Cecilia Insinga anunció que dejará LN+ a fin de año.

Qué dijo Cecilia Insinga sobre la versión que involucra a Luis Majul

Antes del anuncio de la periodista, Jorge Rial había señalado que Majul habría pedido su salida porque algunas de sus preguntas incomodaban a personas vinculadas al poder. Se trata de una versión del conductor, no de un hecho confirmado.

Consultada por PrimiciasYa, Insinga reconoció que había escuchado esa información, pero aclaró que no tenía certezas para confirmarla. "Sólo tengo la seguridad de que a alguien incomodé. A quién no sé", afirmó.

La periodista también contó que el canal únicamente le comunicó que el programa terminaba y defendió su forma de trabajar: "Yo a donde voy, y a donde vaya, pregunto todo lo que tenga que preguntar y hago periodismo".

De esta manera, Insinga cerrará una etapa en LN+ tras su paso por TN. Aunque manifestó tristeza por la manera en que se produjo su salida, aseguró que buscará nuevos desafíos laborales a partir del 31 de diciembre.