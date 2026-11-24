Cecilia Insinga comunicó que dejará de trabajar en La Nación+ a partir del próximo 31 de diciembre y expresó su malestar por la manera en que le informaron la decisión. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la periodista contó que el programa que conduce llegará a su fin y reveló que, mientras sus compañeros serán reubicados dentro del canal, ella será la única que no continuará.

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"Bueno, ¿cómo andan por ahí? Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en La Nación Más. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros que no se quedan sin trabajo. La única que no reubican es a mí", comenzó diciendo.

La comunicadora no ocultó su desconcierto y dejó entrever que su salida podría estar relacionada con su desempeño periodístico. "Entiendo que algo que dije o hice o pregunté, sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, doy información, puede haber molestado", manifestó.

Cecilia Insinga junto a Roberto Funes Ugarte en LN+.

Además, descartó que el levantamiento del ciclo estuviera vinculado con sus números de audiencia. Para respaldar su postura, detalló las mediciones que había conseguido el programa desde su llegada a la pantalla: "El programa no se levanta por falta de rating, porque veníamos subiendo en rating y, además, es muy bajo en general el rating del canal. Nosotros arrancamos la mañana desde cero y la empezamos a levantar".

En ese sentido, precisó: "Hay días que llegamos a 1.1, hemos llegado a 1.3. Es un número bajo para la televisión, pero la televisión está baja en general". También comparó esas cifras con las de otros ciclos de la señal: "En un canal que el promedio creo que es 0.4 o 0.5, programas que están instalados hace años miden poco. Ayer a la tarde hacían rayita y no medían nada, cuando nosotros en la mañana llegamos a medir 0.6".

El dolor de Cecilia Insinga por su salida de LN+

La periodista reconoció que la decisión le provocó una mezcla de sentimientos: "Inexplicable, inentendible. Enojada, obvio, triste, pero agradezco a Nicolás Boccaccio por haber confiado en mí para la conducción".

También hizo un balance de su experiencia en el programa, con sus momentos positivos y las dificultades que atravesó: "Me divertí, aprendí, me frustré, me enojé por algunas cuestiones que no funcionaron y que me dolieron muchísimo en la dinámica del día a día del noticiero".

Sin embargo, dejó en claro que lo que más le dolió fue la manera en que se resolvió su salida. "Me duele, sí, la forma en que se termina, porque espero haber dado todo profesionalmente y que me respondan de esta manera, cuando uno dio todo, sin ningún tipo de explicación...", cuestionó.

En otro tramo del video, Insinga volvió a sugerir que sus preguntas pudieron haber generado incomodidad y defendió su manera de ejercer el periodismo: "Ellos sabían a quién contrataban, sabían quién era yo y cómo pienso, y las preguntas siempre las hago desde el sentido común y la honestidad intelectual. Así que lo seguiré haciendo al medio que vaya".

Finalmente, aseguró que buscará nuevas oportunidades laborales y cerró su mensaje con una mezcla de tristeza y determinación: "A partir del 31 de diciembre buscaremos trabajo. Lo digo con tristeza, pero con la frente alta y con mucho profesionalismo y mucho para aprender acerca de las decisiones que tomamos. Gracias".