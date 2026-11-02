A Majul se le escapó un dato desconocido sobre Milei y preocupó al Gobierno: "No come..."

El periodista Luis Majul sorprendió con su análisis sobre Javier Milei en La Nación Más. Al referirse a la posibilidad de que el Presidente vuelva sobre algunas de sus decisiones, sostuvo que existen antecedentes que demuestran que "no come vidrio" y puede cambiar de postura.

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Uno de los ejemplos que mencionó Majul fue el acercamiento de Milei al papa Francisco, después de haberlo calificado como "el representante del maligno en la Tierra". El periodista recordó que el entonces candidato presidencial terminó pidiéndole disculpas a Jorge Bergoglio.

También hizo referencia a la incorporación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza, pese a los duros cruces que habían protagonizado durante la campaña presidencial de 2023. "Llegó a calificarla de 'montonera asesina' mientras la acusaba de haber puesto bombas en un jardín de infantes", recordó Majul. Luego mencionó la decisión de dejar atrás esas diferencias: "Dijo 'tabula rasa'".

Luis Majul habló sobre la marcha atrás de Javier Milei sobre algunas cuestiones.

El giro con China

Otro de los antecedentes que enumeró fue el cambio de discurso de Milei sobre China. Durante la campaña, el libertario había asegurado que no haría negocios con ese país ni con otros gobiernos comunistas. Sin embargo, una vez en el poder, modificó su posición. "China es un socio comercial muy interesante", recordó Majul sobre una de las declaraciones posteriores del mandatario. En ese sentido, definió el movimiento como una muestra de pragmatismo: "Bien, pragmático, bilardista".