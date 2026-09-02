Majul hizo un berrinche en vivo por el rating de La Nación Más: "Por favor"

Luis Majul sorprendió durante una emisión de La Nación Más al cuestionar públicamente las mediciones de rating de la señal. El periodista aseguró que, desde hace tiempo, considera que podría existir algún "error técnico" en los datos de Ibope y contó que ya transmitió su inquietud a la empresa.

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Durante el programa, Majul aclaró que su planteo no estaba relacionado específicamente con el desempeño de su ciclo y apuntó directamente contra las mediciones de audiencia de La Nación Más. "Hace un buen tiempo que, a mi entender, no estoy hablando de mí ni de mi programa en particular, no me puedo quejar, que Ibope debe tener algún error técnico con respecto a la señal de La Nación Más", sostuvo.

El periodista contó además que ya había transmitido su preocupación a la empresa encargada de medir las audiencias. "Se lo dije a la gente de Ibope respetuosamente", afirmó.

Majul insistió en que no considera que haya necesariamente una situación irregular detrás de los números, pero reclamó que se analicen técnicamente las mediciones. "No creo que sea ninguna cosa extraña, espero que no. Pero, por favor, revisen los errores técnicos que tienen", expresó en vivo.

Majul hizo un berrinche en vivo por el rating de La Nación Más.

El pedido de una auditoría a Ibope

Econductor explicó que existen mecanismos para que las señales que contratan el servicio puedan controlar conjuntamente el funcionamiento de las mediciones. "Hay mecanismos para hacer una auditoría conjunta con las señales, con los canales que pagan el servicio de Ibope y ellos lo ofrecen", señaló y agregó: "Yo creo que La Nación Más la tiene que tomar. Revisen técnicamente porque hay cosas que no se explican mucho, son inexplicables".