Majul ya empezó a hacer campaña por Milei a casi un año de las elecciones: "Si gana..."

Luis Majul analizó en La Nación Más el escenario político de cara a las próximas elecciones y puso el foco en el futuro del peronismo. El periodista advirtió que el PJ buscará construir una alternativa "moderada", pero opinó que, si el peronismo vuelve al poder, "se vuelve para atrás", en una definición que busco favorecer el discurso del presidente Javier Milei.

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Durante su análisis, Majul planteó que el peronismo intentará construir una nueva figura para competir electoralmente y cuestionó la posibilidad de que el espacio presente una versión más moderada de sí mismo. "Ponele que el peronismo... Viste que ahora van a querer fabricar un Frankenstein peronista moderado", sostuvo el periodista.

En ese sentido, imaginó cuál podría ser el discurso de ese eventual candidato: "Que el Frankenstein peronista moderado diga ‘yo voy a seguir este rumbo pero con mejores modales y con la gente adentro’. Una consigna".

Majul también anticipó una fuerte disputa interna dentro del Partido Justicialista y remarcó que el espacio mantiene un caudal electoral que no debería ser subestimado. "¿Sabés lo que va a ser la interna del PJ?", planteó durante su análisis.

Luis Majul ya empezó a hacer campaña por Javier Milei en La Nación Más.

La definición de Majul que beneficia a Milei

A pesar de advertir sobre la fortaleza electoral del peronismo, Majul dejó una definición contundente sobre un eventual regreso del espacio al Gobierno. "De lo único que estoy seguro es que si gana el peronismo se vuelve para atrás", afirmó.