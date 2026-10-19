El periodista Luis Majul analizó la imagen del presidente Javier Milei y sostuvo que sus "posibilidades" de ser reelecto se mantienen "intactas", pese a las dificultades económicas y al malestar social. En La Nación Más, el conductor citó los últimos números del encuestador Federico Aurelio, de Aresco, que reflejan un respaldo superior al 40% a la gestión del Gobierno, aunque la valoración negativa continúa por encima de la positiva.

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"Por encima del ruido imperante, las posibilidades de que Javier Milei pueda ser reelecto, hoy, siguen intactas", afirmó Majul al presentar su análisis sobre el escenario político y las perspectivas electorales del Presidente.

El periodista reconoció que todavía falta más de un año para las elecciones y mencionó las dificultades que enfrenta la administración libertaria en materia económica. "Es verdad que falta más de un año para las elecciones. También es cierto que la economía no está creciendo a la velocidad o al ritmo que el Gobierno esperaba y que la inflación tampoco está bajando a la velocidad que el Presidente suponía", planteó.

Luis Majul analizó el rol de Javier Milei en las elecciones 2027.

Qué dice la encuesta de Aresco sobre Milei

Para sostener su análisis, Majul citó los últimos números de Federico Aurelio, titular de Aresco, a quien describió como uno de los encuestadores más respetados de ambos lados de la grieta. Según los datos mencionados por el conductor, un 40,4% de los argentinos mantiene una valoración positiva o regular positiva de la gestión presidencial. En contraste, el 57,2% expresa una opinión negativa o regular negativa.