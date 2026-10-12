Luis Majul volvió a salir en defensa del gobierno de Javier Milei y apuntó contra quienes difunden versiones sobre supuestas internas y problemas dentro del oficialismo. En un video que compartió en sus redes sociales, el periodista cuestionó las publicaciones sobre una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, los presuntos planes presidenciales de Patricia Bullrich y el destino del oro del Banco Central.

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"Hola, ¿cómo va? Acá estoy en la penumbra", comenzó Majul en el video, antes de cargar contra quienes, según su interpretación, buscan instalar versiones negativas sobre la gestión libertaria. "Escuchame, cómo están los orcos, eh. Muy tóxicos", expresó el conductor, que utilizó esa denominación para referirse a quienes cuestionan al Gobierno.

En ese sentido, enumeró una serie de versiones que circulan sobre el equipo económico y las tensiones políticas dentro del Gobierno. "Que ‘Caputo se va’, que ‘ya tienen reemplazante’, que ‘Patricia Bullrich quiere ser candidata a Presidente y lo quiere desplazar a Milei’", sostuvo.

Majul también mencionó las versiones relacionadas con las reservas de oro del Banco Central y los posibles problemas económicos que podría enfrentar la administración libertaria. "Que ‘el oro del Central lo están revoleando y alguien tiene que pagar’, que ‘en cualquier momento todo explota’", agregó.

Luis Majul ya no sabe qué hacer para defender a Milei.

La defensa de Majul frente a las críticas a Milei

El periodista cerró su intervención con una nueva crítica a quienes, a su entender, buscan generar incertidumbre sobre el futuro del Gobierno. "Muy tóxicos los chicos, eh. Muy tóxicos los chicos y las chicas", insistió Majul, al reiterar su cuestionamiento a las versiones que enumeró durante el video.