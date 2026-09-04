El periodista ultra oficialista Luis Majul analizó las diversas repercusiones que generó en el arco opositor la reciente cadena nacional y el discurso del presidente Javier Milei en torno a la cuestión de las Islas Malvinas. El conductor justificó el cambio de postura del mandatario libertario y minimizó los duros cuestionamientos provenientes de los principales dirigentes del peronismo.

{{{htmlAmp}}}

Majul afirmó que las expresiones de indignación opositoras no lograrán hacer mella en la consideración pública. El conductor se refirió a las quejas públicas de referentes peronistas. Majul descalificó el planteo de aquellos que recordaron las posturas previas del mandatario y resumieron su malestar bajo la consigna de reproche: "Che, ¿ahora se acuerdan?". Para el periodista, esa reacción no tendrá ningún impacto concreto en la sociedad.

Asimismo, Majul intentó desligar las controversias pasadas de la figura presidencial respecto a la causa bélica de 1982. "Que haya llegado 5 minutos tarde o después, o que en algún momento haya elogiado a Thatcher, no tiene nada que ver con esto", argumentó de manera tajante para blindar el mensaje oficial y restarle peso a las contradicciones señaladas por la oposición.

En esa misma sintonía, el comunicador afín al gobierno libertario hizo especial hincapié en la fórmula de cierre que utilizó el jefe de Estado al finalizar su mensaje a la ciudadanía. "De hecho, el presidente en su discurso terminó no con '¡Viva la libertad, carajo!', sino con un '¡Viva la patria!'", remarcó el periodista, presentándolo como una prueba evidente de la deliberada planificación institucional y política de la transmisión oficial.

"Sin brújula ni GPS": la mirada sobre la oposición

Al profundizar en la construcción del mensaje, Majul sostuvo que el Gobierno ejecutó un movimiento planificado para evitar el enfrentamiento directo. "Yo creo que estuvo estratégicamente pensado, el tono del discurso no es el del Milei habitual que putea con nombre y apellido a 10 tipos por cadena", sostuvo para contrastar esta alocución con las habituales apariciones públicas del mandatario.

Por último, el conductor de El Observador 107.9 afirmó que la táctica oficial dejó completamente descolocados a los dirigentes opositores. "Me parece que sí, que es inteligente desde el punto de vista político. Es muy inteligente, estratégico y agarra a la oposición que ya estaba bastante desorientada y sin brújula, sin GPS, un poco desacomodada", concluyó en su análisis.