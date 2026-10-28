Luis Machín se hartó de los ataques de Milei y lo destrozó al aire: "Sanguinarias"

Luis Machín se hartó de los ataques de Milei y lo destrozó al aire.

El actor Luis Machín cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y sostuvo que gran parte del sector cultural mantiene una posición contraria a las medidas impulsadas por el oficialismo. En una entrevista con Carnaval Stream, el intérprete calificó las políticas del Presidente como "sanguinarias".

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"Yo creo que todo movimiento cultural siempre, en su mayoría, fue adverso a estas políticas sanguinarias", afirmó Machín al referirse a la postura del ámbito cultural frente al Gobierno nacional.

Sin embargo, el actor reconoció que dentro de las industrias "audiovisual, teatral y cinematográfica" también existen personas que respaldan las medidas del oficialismo. "Hay gente que cree que este tipo de políticas benefician a una gran mayoría. Equivocadamente o no, cada uno sostiene lo que cree más conveniente", señaló.

Luis Machín se hartó de los ataques de Milei y lo destrozó al aire.

Los "enemigos" que ve Milei

El actor también cuestionó la forma en que el oficialismo se relaciona con las voces críticas y sostuvo que esa actitud excede el ámbito artístico. "Todo lo que se oponga a lo que ellos dicen, ellos ven un enemigo ahí", expresó Machín.

En esa línea, apuntó contra el tono de los discursos del Presidente y de distintos integrantes de su espacio político. "Desde el discurso presidencial hacia abajo, la mayoría de sus ministros, sus diputados y sus senadores tienen niveles de bravuconadas muy claros", agregó y concluyó: "En la cultura ellos ven enemigos como en muchos otros sectores".