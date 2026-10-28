Luis Machín se hartó de los ataques de Milei y lo destrozó al aire: "Sanguinarias"

El actor Luis Machín cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y sostuvo que gran parte del sector cultural mantiene una posición contraria a las medidas impulsadas por el oficialismo. En una entrevista con Carnaval Stream, el intérprete calificó las políticas del Presidente como "sanguinarias".
"Yo creo que todo movimiento cultural siempre, en su mayoría, fue adverso a estas políticas sanguinarias", afirmó Machín al referirse a la postura del ámbito cultural frente al Gobierno nacional.
Sin embargo, el actor reconoció que dentro de las industrias "audiovisual, teatral y cinematográfica" también existen personas que respaldan las medidas del oficialismo. "Hay gente que cree que este tipo de políticas benefician a una gran mayoría. Equivocadamente o no, cada uno sostiene lo que cree más conveniente", señaló.
Los "enemigos" que ve Milei
El actor también cuestionó la forma en que el oficialismo se relaciona con las voces críticas y sostuvo que esa actitud excede el ámbito artístico. "Todo lo que se oponga a lo que ellos dicen, ellos ven un enemigo ahí", expresó Machín.
En esa línea, apuntó contra el tono de los discursos del Presidente y de distintos integrantes de su espacio político. "Desde el discurso presidencial hacia abajo, la mayoría de sus ministros, sus diputados y sus senadores tienen niveles de bravuconadas muy claros", agregó y concluyó: "En la cultura ellos ven enemigos como en muchos otros sectores".