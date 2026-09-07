Luis Machín habló sobre el crecimiento de los discursos violentos en las redes sociales y apuntó contra Javier Milei por el tono de sus expresiones públicas. En una entrevista con Gelatina, el actor sostuvo que las palabras del Presidente funcionan como una referencia para quienes se sienten habilitados a expresarse de manera agresiva.

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Machín se refirió al modo en que el discurso machista y violento se expresa actualmente en las redes sociales y sostuvo que existe una relación entre ese fenómeno y las declaraciones de figuras públicas, particularmente las del Presidente. "Las redes son una clara demostración del nivel de lenguaje y discurso violento que está autorizado" afirmó el actor durante la entrevista.

En ese sentido, planteó que las expresiones de Milei tienen un efecto sobre quienes utilizan las redes sociales para manifestarse de manera agresiva. "Si el Presidente dice las barbaridades que dice, ¿cómo un descerebrado que anda por ahí dando vueltas por la vida no va a poder decir lo que se le canta y como se le plazca?", sostuvo.

Luis Machín destrozó a Milei y lo humilló con una frase en vivo.

La "legalización" de los discursos violentos

El actor también hizo referencia al anonimato que ofrecen las plataformas digitales y al modo en que, según su mirada, ese recurso puede favorecer la circulación de mensajes violentos.

"Lo dice, total tiene el anonimato de las redes, el amparo del discurso violento", señaló Machín, antes de completar su análisis: "Está legalizado de alguna manera y se siente fuerte".