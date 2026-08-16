Luck Ra respondió con lágrimas en los ojos a los ataques tras su separación de La Joaqui: "Quiero aclarar que..."

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue teniendo grandes repercusiones en el plano mediático. Al anuncio oficial por parte de ambos, le siguieron las explicaciones de ella sobre el caso tanto en el recital de Rosalía en Buenos Aires, como durante su programa de streaming y su visita a PH: Podemos Hablar. algo que generó enojo en sus más fervientes fanáticas y llevó (a pesar de que ella pidió en reiteradas oportunidades que no lo hagan) a que decidan hacer repudiables comentarios contra el cantante.

Muchos de ellos fueron en relación a su rostro, algo a lo cual el cordobés decidió responder durante su presentación en el Festival de la Nieve llevado a cabo en Bariloche. Allí no solo explicó por qué nunca quiso hacerse una intervención estética, sino que además lanzó un mensaje más que emotivo contra el bullying.

Luck Ra durante su relación con La Joaqui.

¿Qué dijo Luck Ra sobre las críticas que recibió?

En primera medida, expuso: "No es que me duela a mí, porque ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar, que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala". Tras esa introducción, expresó: "Se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura. Quiero aclarar algo porque yo si quisiera me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek. Tengo un diente partido y ni siquiera me lo quiero arreglar, porque me lo he hecho en Jujuy cuando alguien me dio un microfonazo y para mí es todo parte... Sinceramente, para mí el querer corregir algo... No quiero nada de eso".

Luego de esto, deslizado con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, prosiguió: "Quiero aclarar que en la infancia uno puede llegar a sufrir mucho y quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno, eso es lo más importante, lo que está en el corazón. Cada imperfección que les digan es su marca personal, así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes, y quiero que cada imperfección que ustedes sientan que tienen en realidad es su marca personal. Todo lo demás, ya fue".