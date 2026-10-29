Luck Ra explotó contra un periodista y quedó todo grabado: "¿Qué me dijiste?".

Luck Ra protagonizó un incómodo episodio durante la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026. El cantante cordobés, que atraviesa semanas de exposición mediática tras su separación de La Joaqui, fue interceptado por los periodistas que cubrían el evento, pero siguió caminando sin detenerse a responder las preguntas. La actitud provocó el enojo de uno de los presentes, que terminó insultándolo en vivo.

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“Facu, ¿cómo estás?... Facu, dale, un segundo”, le pidieron los cronistas mientras el artista avanzaba hacia el ingreso de la ceremonia. Sin embargo, al ver que no se detenía, una persona de la prensa lanzó una frase que cambió por completo el clima de la cobertura: “¡Dale, sorete!”.

Luck Ra, reconocido cantante cordobés.

Luck Ra alcanzó a escuchar el insulto y reaccionó inmediatamente. Aunque ya había pasado por el sector donde se encontraban los micrófonos, frenó y volvió sobre sus pasos para enfrentar a quienes estaban allí. “¿Qué me dijiste? Porque escuché que me dijiste ‘sorete’ y dije: ‘No, pará’...”, expresó el músico, visiblemente sorprendido por el comentario.

La reacción de Luck Ra después del insulto

La situación generó un momento de tensión entre el cantante y los cronistas, que intentaron explicar lo sucedido y distender el ambiente. En medio del intercambio, un movilero de Desayuno Americano intervino con una frase que buscó ponerle humor al episodio: “Eso por si no parás”.

Lejos de profundizar la discusión, el cantante optó por responder con ironía y les dio una oportunidad a los periodistas para recomponer el encuentro. “Es verdad, eh… díganme algo lindo y vuelvo”, lanzó, entre risas, mientras amagaba con retirarse nuevamente. La frase generó una rápida respuesta de uno de los cronistas, que intentó convencerlo de quedarse: “Hermoso, vení”.

El intercambio pasó así de la tensión inicial a un breve momento distendido. Luck Ra se acercó nuevamente a la prensa y siguió el juego de los elogios. “¿Me dijiste hermoso? ¿Estás hablando de mí? Ay, gracias, gracias”, bromeó el cantante, según las imágenes difundidas del episodio. Sin embargo, el acercamiento no terminó en una entrevista formal. Después del breve intercambio, el artista volvió a retirarse del sector de prensa sin responder en profundidad a las preguntas de los cronistas.