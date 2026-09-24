Luck Ra contó por qué se separaron con La Joaqui: la versión que dio el cantante

LuckRa habló sobre su separación de La Joaqui y recordó cómo fueron los dos años que compartieron como pareja.

La separación de LuckRa y La Joaqui generó distintas versiones durante las últimas semanas, especialmente por algunos cruces públicos entre ambos. En medio de su participación en MasterChef Celebrity, el cantante cordobés decidió hablar sobre la ruptura y contó cómo fue el final de una relación que duró dos años.

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Qué dijo Luck Ra sobre su separación de La Joaqui

Durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, LuckRa dialogó con SQP, el programa de América TV conducido por Yanina Latorre, y se refirió por primera vez con mayor profundidad al final de su noviazgo con La Joaqui.

El cantante explicó que después de la separación prefirió mantenerse al margen de las versiones que circularon públicamente. Según relató, la relación había sido positiva durante gran parte de los dos años que estuvieron juntos.

“Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación, si te tengo que ser sincero, fue hermosa”, expresó. La ruptura, sin embargo, estuvo acompañada por diferentes especulaciones en redes sociales, especialmente después de algunas publicaciones y cruces entre los protagonistas.

Por qué se separaron Luck Ra y La Joaqui

Al explicar los motivos del final de la relación, LuckRa contó que el desgaste generado por sus respectivas obligaciones laborales y la distancia tuvieron un papel importante.

La pareja se encontraba en España cuando finalmente decidió ponerle punto final al vínculo. Sin embargo, el viaje no había sido pensado originalmente como una escapada romántica. El cantante se encontraba realizando una gira de aproximadamente un mes y medio y había invitado a La Joaqui para poder compartir algunos días.

“En realidad yo estaba de gira. No era un viaje romántico. Yo tenía una gira de un mes y medio en la que ella también tenía cosas que hacer. Entonces le dije que nos veamos unos días. Y bueno, esos días no han sido los mejores días que hemos tenido”, explicó.

Según su versión, en ese momento advirtió que no estaba pudiendo sostener la relación de la manera que consideraba necesaria. “Cuando me di cuenta de que yo no se lo podía dar, tampoco quise jugar con el tiempo de ella”, señaló.

Qué dijo Luck Ra sobre Tuli Acosta y los rumores de infidelidad

Uno de los aspectos que rodeó la separación de LuckRa y La Joaqui fue la aparición de Tuli Acosta en las versiones sobre una supuesta tercera persona.

El cantante negó que existiera una relación entre su mejor amiga y él y cuestionó las consecuencias que tuvieron esas especulaciones. Según contó, Tuli y La Joaqui siempre habían mantenido una buena relación.

También explicó el contexto de unos videos que había realizado junto a Acosta y que fueron interpretados posteriormente de distintas maneras. “Ellas siempre se llevaron superbién”, sostuvo.

Para LuckRa, esas publicaciones no representaban una situación de infidelidad y aseguró que incluso ambos habían consultado a La Joaqui si prefería que los videos fueran eliminados.

El cantante explicó que la distancia y sus compromisos laborales influyeron en el desgaste de la relación.

El enojo de Luck Ra con el entorno de La Joaqui

Durante la entrevista, LuckRa también recordó que las versiones en su contra terminaron afectando a Tuli Acosta, quien recibió críticas en redes sociales. “Todo eso me pareció raro. También que hayan querido ensuciar a mi mejor amiga diciendo cualquier cosa y después ella se comió un quilombo culpa mía”, manifestó.

Por otra parte, el cantante habló de la persona que habría acompañado a La Joaqui después de la separación. Se trata de Tiago PZK, quien era amigo cercano de ambos. “Él venía a casa, hacíamos asados, se quedaba a dormir, hemos paseado. Todo juntos. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos. Obviamente que me duele, soy una persona”, expresó. Actualmente, LuckRa atraviesa esta etapa mientras participa de MasterChef Celebrity, experiencia que definió como una especie de “terapia” durante el duelo por la separación.