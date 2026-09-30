En medio de la polémica que atraviesa el cantante Luck Ra tras su separación de La Joaqui, el artista protagonizó un incómodo momento durante un móvil en vivo de A La Barbarossa (Telefe). Asimismo, la cronista Pía Shaw tuvo un tenso cruce con el artista que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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En ese marco, Pía aprovechó el diálogo para consultarle al cantante sobre las declaraciones de Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui y ex amigo de Luck Ra. Sin embargo, el cantante de cuarteto fue contundente con su respuesta y decidió ponerle fin a la nota abandonando el móvil.

En ese momento, Luck Ra explicó los motivos de su reacción y dejó en claro que no esperaba que la conversación tomara ese rumbo: “No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada. Y él, si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco. Pero, basta, basta. Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto”.

Tiago Pzk le respondió a Luck Ra tras el escándalo con La Joaqui

Tiago PZK habló públicamente sobre el conflicto con Luck Ra, luego de que el cantante cordobés lo llamara “traidor” por su relación con La Joaqui, su ex pareja. Tiago aseguró que no se considera un traidor y explicó que, cuando Luck Ra y La Joaqui terminaron, él se encontraba en Berlín. También señaló que prefiere no opinar sobre la intimidad de la ex pareja.

Durante la entrevista, Tiago contó además que intentó comunicarse con Luck Ra después de la separación, pero que no recibió respuesta. Al ser consultado sobre si actualmente lo considera su amigo, respondió que no. También afirmó que no le preocupa la opinión de otras personas sobre el conflicto y que no actúa buscando quedar bien con nadie.