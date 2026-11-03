Luchó contra un grave estado de salud: dolor por la muerte de un cantante a los 35 años

Un reconocido cantante de la escena urbana murió a los 35 años tras luchar durante un largo tiempo contra un grave estado de salud.

El cantante chileno Juan Basso, más conocido en el ambiente artístico como JB The Voice, murió a los 35 años tras luchar contra un grave estado de salud. La noticia fue confirmada el martes 3 noviembre por el periodista y creador de contenido, Diego González.

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JB The Voice murió a los 35 años tras luchar contra un grave estado de salud.

En ese marco, el comunicador de televisión expresó unas sentidas palabras para el artista tras los hechos: “Me quedo con nuestros momentos alegres, amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto JB”.

JB acumulaba en Instagram más de 76 mil seguidores, mientras que algunas de sus canciones en YouTube superaban las 400 mil reproducciones. Entre los temas que forman parte de su legado destacan "Chanel", "Fui tu amigo", "Piensas en mí" y "Duele.

Quién era el cantante chileno JB The Voice

Juan Basso, conocido artísticamente como JB The Voice, fue un cantante chileno vinculado a la escena urbana, el hip hop y el trap. Antes de adentrarse en la música, tuvo presencia en plataformas digitales como Fotolog y trabajó en actividades relacionadas con la fotografía y la producción musical.

Su propuesta musical incluye canciones como “Chanel”, “Fui tu amigo”, “Piensas en mí” y “Duele”, temas que circularon en plataformas digitales y contribuyeron a darle visibilidad dentro del ambiente urbano chileno. También publicó otros sencillos lanzados en abril de 2025. Su estilo combina sonidos urbanos con una presencia artística marcada por el lenguaje y los códigos propios de internet.

Además de su actividad musical, JB The Voice se hizo conocido por participar en videos y espacios digitales junto a otras figuras de la cultura viral chilena. Una de sus apariciones recordadas fue una conversación sobre equipos musicales junto a Flaitiano. JB The Voice también participó en una entrevista para el ciclo Influencers Callejeros Plus, en marzo de 2026, donde habló sobre el acoso que había recibido en las redes sociales y las consecuencias que tuvo en su vida personal.