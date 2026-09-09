Llora la cumbia santafesina: murió un histórico cantante tropical a los 66 años

El artista de música tropical y cumbia santafesina Roberto Oscar Cabral, conocido popularmente como Pastor de los Santos, falleció a los 66 años debido a una enfermedad oncológica terminal con metástasis que deterioró gravemente su estado de salud durante sus últimos meses, mientras se encontraba en la ciudad de Paraná.

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Roberto Oscar Cabral, conocido popularmente como Pastor de los Santos, falleció a los 66 años.

A pesar de su delicado estado de salud, nunca se alejó por completo de su carrera profesional. Con más de cinco décadas de trayectoria y alrededor de 73 discos grabados, continuó vinculado a la música hasta sus últimos años. En 2025 presentó Trampa y Fuego, un álbum compuesto por diez canciones que se convirtió en uno de los últimos registros de su extenso recorrido artístico.

Por otra parte, Roberto no solo luchaba contra su enfermedad. Durante su último tiempo de vida también atravesó dificultades económicas mientras residía en Paraná, donde pasó por una etapa de especial vulnerabilidad.

Quién era Roberto Oscar Cabral

Roberto Oscar Cabral, conocido artísticamente como Pastor de los Santos, nació el 29 de julio de 1960 en Santa Fe. Desde joven se dedicó a la música tropical y comenzó su carrera profesional a los 16 años, integrando diferentes grupos de la cumbia santafesina.

A lo largo de su trayectoria formó parte de agrupaciones como Tropical Maracaibo, Los del Palmar, Los Tekilas y Grupo Trinidad. También desarrolló una carrera como solista y grabó numerosos discos, manteniéndose activo durante varios años. De acuerdo con los registros difundidos por medios de la región, Cabral llegó a reunir alrededor de 73 producciones discográficas a lo largo de más de cinco décadas de actividad. Su carrera destacó por su aporte a la cumbia santafesina y por su vínculo con la música tropical del Litoral. Con más de cinco décadas de trayectoria, Roberto Oscar Cabral dejó una importante presencia dentro del género musical.