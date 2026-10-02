Levantaron PH Podemos Hablar: las razones de Telefe tras esta inesperada decisión

El ciclo PH, Podemos Hablar, de Telefe, tuvo un inesperado anuncio tras su regreso a la pantalla. El canal decidió realizar algunos cambios en la programación habitual de la grilla y, según trascendió en distintos medios, la producción habría acordado que Andy Kusnetzoff no saldrá al aire este sábado 3 de octubre debido al partido de la Selección argentina ante Burkina Faso.

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Sin embargo, los cambios estarán vigentes únicamente durante la fecha del partido amistoso. Luego, el ciclo retomará su programación habitual el próximo martes 6 de octubre, jornada en la que tampoco se emitirá una nueva entrega de MasterChef Celebrity.

En ese marco, Telefe decidió acompañar el escenario deportivo del país y apoyar a la Albiceleste. Asimismo, el canal incluirá una cobertura especial desde las primeras horas de la mañana, directamente desde las instalaciones del Estadio Monumental.

La Selección Argentina se enfrentará a Burkina Faso en un amistoso

La Selección argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, por un amistoso internacional. Será el segundo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA, después de la victoria 4-0 ante Bolivia en Córdoba.

El encuentro será especial porque Argentina jugará sin Lionel Messi, quien no fue convocado para este partido y tendrá su despedida del seleccionado el martes 6 de octubre ante Benín, también en el Monumental. Cristian Romero será el capitán del equipo ante Burkina Faso.

Argentina y Burkina Faso nunca se enfrentaron en la categoría mayor, por lo que este amistoso marcará el primer cruce entre ambos seleccionados. El partido está confirmado para este sábado a las 21 y será transmitido por Telefe y TyC Sports. Anteriormente, la Selección Argentina le ganó por 4-0 a Bolivia el pasado miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro amistoso marcó el inicio de una nueva era tras el anuncio del retiro internacional de Lionel Messi.