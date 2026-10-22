Por qué levantaron MasterChef Celebrity hoy jueves 22 de octubre 2026: qué pasa con el relity de Telefe

MasterChef Celebrity no se emitirá este jueves 22 de octubre por un cambio en la programación de Telefe.

La programación de Telefe tendrá cambios este jueves 22 de octubre de 2026 y los seguidores de MasterChef Celebrity se encontrarán con una modificación en el horario habitual del reality. La decisión está vinculada con un importante compromiso deportivo que ocupará la pantalla del canal durante la noche.

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Por qué levantaron MasterChef Celebrity este jueves 22 de octubre

La ausencia de MasterChef Celebrity en la programación habitual de Telefe se debe a la transmisión de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. El canal priorizará el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que definirá a uno de los finalistas del certamen continental.

en la programación habitual de se debe a la transmisión de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. El canal priorizará el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que definirá a uno de los finalistas del certamen continental. El encuentro comenzará a las 21.30 y tendrá un lugar central en la grilla de Telefe. De esta manera, el fútbol ocupará la franja nocturna en la que el reality de cocina suele captar la atención de la audiencia.

La modificación responde a una decisión de programación vinculada con la relevancia del partido y la expectativa que genera la definición de una de las series más importantes del torneo. Por este motivo, MasterChef Celebrity no tendrá su emisión habitual este jueves.

Estudiantes vs. Flamengo: el partido que cambia la programación de Telefe

El enfrentamiento entre Estudiantes y Flamengo será el principal atractivo deportivo de la noche. Ambos equipos llegan a la semifinal de vuelta después de haber empatado 0 a 0 en el partido de ida, disputado en un encuentro intenso y con pocas diferencias entre los dos conjuntos.

Con ese resultado, la serie permanece abierta y cualquiera de los clubes conserva posibilidades de avanzar a la final de la Copa Libertadores. La expectativa por conocer al clasificado convierte al duelo en una de las citas destacadas de la jornada futbolística.

Telefe transmitirá el encuentro desde las 21.30, por lo que la cobertura deportiva tendrá prioridad dentro de su programación. La decisión impactará directamente en los contenidos previstos para ese horario, entre ellos el popular certamen gastronómico protagonizado por figuras del espectáculo.

Qué pasará con MasterChef Celebrity después del jueves 22 de octubre

La suspensión de la emisión de este jueves no significa que MasterChef Celebrity haya sido levantado definitivamente de la pantalla de Telefe. Se trata de una modificación puntual de la grilla motivada por la transmisión de un evento deportivo de gran importancia.

El reality continúa formando parte de la oferta de entretenimiento del canal, aunque los cambios de programación pueden alterar temporalmente los días y horarios de sus emisiones. En este contexto, la continuidad de la competencia gastronómica dependerá de la grilla que Telefe establezca para las jornadas siguientes.

Por el momento, el dato central para la audiencia es que el jueves 22 de octubre la atención estará puesta en la semifinal de la Copa Libertadores. La señal destinará ese espacio al enfrentamiento entre el conjunto platense y el equipo brasileño, en una definición que promete mantener el interés de los hinchas hasta el final.

A qué hora juega Estudiantes contra Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata y Flamengo se enfrentarán por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026, en un partido que comenzará a las 21.30