Por qué L-Gante se bajó de MasterChef Celebrity 2026: qué pasó

L-Gante explicó por qué no participará de MasterChef Celebrity 2026 y aseguró que sus compromisos laborales le impedían garantizar la disponibilidad necesaria para cumplir con las grabaciones

La ausencia de L-Gante en MasterChef Celebrity generó interrogantes luego de que el cantante fuera mencionado entre las figuras que formarían parte de la nueva temporada del reality de Telefe. Tras varias semanas sin hablar públicamente del tema, el referente del RKT explicó los motivos de su salida y su versión contrastó con la información que había trascendido en televisión.

{{{htmlAmp}}}

Por qué L-Gante no participará de MasterChef Celebrity 2026

La decisión de no incorporarse a MasterChef Celebrity estuvo relacionada, según explicó el propio artista, con dificultades para compatibilizar las grabaciones del programa con sus compromisos laborales. L-Gante sostuvo que no podía garantizar la disponibilidad necesaria para cumplir con las exigencias del certamen.

El músico se refirió por primera vez a la situación durante los Martín Fierro de la Música, donde reapareció en la alfombra roja y se reencontró con Wanda Nara, conductora del reality. En diálogo con Ya Fue Todo, el ciclo de streaming de Jotax Digital, brindó detalles sobre su decisión.

“Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, explicó el cantante. Además, remarcó que prefirió dar un paso al costado antes que asumir una responsabilidad que no estaba seguro de poder cumplir. “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión”, agregó.

De acuerdo con sus declaraciones, la salida respondió a una cuestión de agenda y a la necesidad de evitar incumplimientos durante el desarrollo de la competencia.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salida de L-Gante de Telefe

La explicación del cantante difiere de la versión que había presentado Ángel de Brito en LAM, el programa de América TV. Según el periodista, la decisión de apartar a L-Gante no habría partido del músico, sino de las autoridades de Telefe.

“La realidad es que lo bajó Telefe”, afirmó De Brito al referirse a la desvinculación del artista. El conductor señaló que, antes del comienzo de las grabaciones, habrían surgido dificultades para coordinar la participación del cantante con el equipo de producción. Entre los inconvenientes mencionó las clases de cocina previas, pensadas para que los concursantes adquirieran conocimientos y técnicas antes de enfrentarse a los desafíos televisivos.

“No les contesta a los productores”, sostuvo De Brito al describir los problemas de comunicación que, según su versión, se habían presentado entre el entorno del artista y la producción. El periodista también explicó que el formato requiere jornadas extensas de grabación y compromisos promocionales, por lo que la disponibilidad de los participantes resulta fundamental para organizar el calendario.

Ángel de Brito dio una versión diferente sobre la salida de L-Gante. En LAM, el periodista sostuvo que la decisión de apartarlo del reality fue tomada por las autoridades de Telefe

La versión sobre las causas judiciales y los compromisos laborales

Durante las versiones que circularon sobre la salida de L-Gante de MasterChef Celebrity, también se mencionaron cuestiones judiciales que involucran al músico, entre ellas una denuncia por presuntas amenazas con armas y allanamientos en General Rodríguez.

Sin embargo, De Brito indicó que la decisión del canal no se habría limitado a ese contexto, sino que también habría estado relacionada con la dinámica de trabajo del programa. Estas afirmaciones corresponden a la versión difundida por el periodista y no a los motivos expresados directamente por el cantante.

Otro factor mencionado fueron los compromisos laborales de Elián en España, que habrían coincidido con el adelanto de las grabaciones del ciclo.

Quién reemplaza a L-Gante en MasterChef Celebrity 2026

La incorporación del actor se produjo después de que quedara descartada la participación del músico en el reality de Telefe.

Tras la salida del referente del RKT, Telefe avanzó con la reorganización del elenco y anunció la incorporación de Mike Amigorena para ocupar su lugar. La desvinculación se produjo antes de que comenzaran las grabaciones de la nueva temporada, pese a que el nombre del cantante ya había sido mencionado entre las figuras convocadas.

Según la versión de De Brito, Wanda Nara habría intentado que el músico continuara en el proyecto. “Wanda se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”, aseguró el periodista.

De esta manera, la participación de L-Gante quedó descartada y el artista dio su explicación pública: la imposibilidad de comprometerse con los tiempos de producción. Las distintas versiones dejaron en evidencia las circunstancias que rodearon su ausencia de uno de los realities más esperados de Telefe.