Lejos de la carpa VIP: el extraordinario gesto del hijo de Ricardo Fort durante la misa de León XIV

Felipe Fort conmovió a los fieles tras un extraordinario gesto durante la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

La misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó envuelta en una polémica por la presencia de una carpa VIP destinada a periodistas y figuras del espectáculo. Sin embargo, en medio de las repercusiones por ese episodio, también se viralizó un gesto de Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, que llamó la atención de los presentes.

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Durante la ceremonia, el hijo de Ricardo Fort se mezcló entre los asistentes, que estuvieron horas bajo el sol, y repartió productos de FelFort, la empresa chocolatera de su familia. La iniciativa tuvo una rápida repercusión en las redes sociales, donde recibió numerosos comentarios positivos.

Más tarde, Felipe compartió una imagen suya después de la jornada en su cuenta de Instagram y contó que había terminado con la cara quemada por el sol tras pasar varias horas al aire libre: “Quemadito por el sol de hoy”. Además, sumó una frase en inglés: “God is good”, que significa “Dios es bueno”.

Felipe Fort a través de su cuenta de Instagram.

La polémica carpa VIP en la misa del papa León XIV

La misa que el papa León XIV encabezó el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, generó una controversia por la instalación de una carpa VIP destinada a invitados especiales. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a periodistas y figuras del espectáculo en un espacio reservado.

Entre las personalidades que asistieron estuvieron Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Yanina Latorre y Eduardo Feinmann, entre otros. La controversia se viralizó rápidamente y el episodio comenzó a ser mencionado con ironía como el “Santapalooza”.

En redes sociales se armó rápidamente un debate sobre este hecho y, las imágenes del espacio climatizado, con baños especiales y catering, contrastaron con las condiciones que debieron afrontar miles de fieles que esperaron durante horas para participar de la celebración.