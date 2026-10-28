Qué le regaló Marley a su hijo Mirko por el cumpleaños

Mirko descubrió su regalo de cumpleaños después de participar en una búsqueda del tesoro organizada por su papá en distintos ambientes de la casa

Marley celebró el noveno cumpleaños de Mirko con una sorpresa que quedó registrada en un video compartido en redes sociales. El conductor organizó una búsqueda del tesoro por su casa para que el niño descubriera su regalo, en una jornada que también incluyó bromas, una torta casera y saludos de figuras del espectáculo.

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Qué le regaló Marley a Mirko por sus nueve años

El martes 27 de octubre, Marley sorprendió a su hijo con dos simuladores de autos de carrera, un regalo pensado para que pudiera disfrutar de la velocidad y la competencia desde su propia casa. La reacción de Mirko quedó registrada en un video que el conductor publicó en su cuenta de Instagram.

La sorpresa tuvo una puesta en escena que comenzó con una pequeña broma. Antes de mostrarle el obsequio principal, el presentador le entregó a su hijo una goma de borrar como si ese fuera el regalo de cumpleaños. El niño sonrió al descubrir el engaño y aceptó la invitación de su papá para recorrer distintos ambientes de la vivienda en busca de una sorpresa.

La búsqueda terminó en el living, donde estaban los dos simuladores. Al encontrarlos, Mirko se llevó las manos a la cabeza, visiblemente sorprendido por el obsequio. Poco después, se sentó en uno de los equipos y comenzó a probarlo.

Cómo reaccionó Mirko al descubrir los simuladores de autos

La emoción del niño fue uno de los momentos centrales del video familiar. Tras descubrir los simuladores, Mirko se dispuso a jugar mientras Marley le explicaba las posibilidades que ofrecían los equipos.

El conductor le contó que podía utilizarlos solo o compartir la experiencia con un amigo, de modo que el regalo también pudiera convertirse en una actividad para disfrutar acompañado.

Además de la sorpresa, el presentador relacionó el obsequio con el desempeño de su hijo en el colegio. Durante la celebración, destacó que el niño se había convertido en abanderado de su institución educativa, un logro que formó parte de los motivos de alegría en esta nueva etapa de su vida.

La publicación permitió compartir con sus seguidores una escena cotidiana de la relación entre padre e hijo, con el humor y la complicidad como protagonistas.

El cumpleaños de Mirko comenzó con una sorpresa familiar

La celebración había empezado más temprano, cuando Marley grabó a su hijo mientras se despertaba y le cantó el feliz cumpleaños. El conductor compartió ese momento en redes sociales, donde documentó distintos episodios de la jornada especial.

Otro de los detalles fue la torta elegida para la ocasión. Mirko sopló una velita sobre una chocotorta que él mismo había preparado, una escena que sumó un componente casero al festejo y mostró su participación en los preparativos.

La jornada combinó así los regalos, los juegos y los pequeños rituales familiares que suelen acompañar los cumpleaños infantiles. Las publicaciones del conductor permitieron seguir distintos momentos del día, desde el comienzo de la mañana hasta el descubrimiento del obsequio principal.

Marley sorprendió a Mirko por su noveno cumpleaños con dos simuladores de autos de carrera y compartió su reacción en un video en redes sociales

Susana Giménez y Alex Caniggia saludaron a Mirko por su cumpleaños

Como ocurre habitualmente con las publicaciones de Marley, el festejo también generó repercusiones entre sus seguidores y otras figuras conocidas. Entre los mensajes de felicitación se destacaron los de Susana Giménez y Alex Caniggia, quienes se sumaron a los saludos por los nueve años del niño.

Los comentarios y las reacciones acompañaron el video de la sorpresa, que tuvo como principal atractivo la espontaneidad de Mirko al descubrir los simuladores.

Con una búsqueda del tesoro, una broma inicial y un regalo vinculado con los autos de carrera, el conductor celebró un nuevo cumpleaños de su hijo y compartió con el público algunos de los momentos más significativos de la jornada.