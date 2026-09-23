Conmoción en la televisión por el fuerte accidente que sufrió Marley: "Me rompí"

Marley sufrió un fuerte accidente en su cabeza y aseguró que es la vigésima vez que se golpea en toda su vida. Asimismo, recordó un episodio que vivió mientras grababa uno de sus programas en Por el Mundo (Telefe). En ese sentido, el reconocido conductor decidió compartir la experiencia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

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En el material publicado, Marley detalló cómo fue el accidente: "No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. Por suerte la gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan. Es el golpe número 20 en la cabeza en toda mi vida". Luego, recordó un momento que vivió mientras grababa un episodio de Por el Mundo (Telefe) en China junto a Karina Jelinek.

En ese entonces, el conductor estaba recorriendo el país acompañado por la modelo cuando decidieron ingresar a una cueva. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando Marley se llevó puesta una estalactita que le dejó una abertura en su cabeza. Tras el hecho, le comenzó a salir sangre y Jelinek solicitó que pausen la grabación. Asimismo, fue asistido por médicos chinos que le dieron medicina nativa que evitó que le tuvieran que cocer la zona.

La última temporada de Por el Mundo

La última temporada del programa Por el Mundo se emitió a través de Telefe y contó con un total de 62 capítulos. El ciclo recorrió destinos internacionales impactantes como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea, Japón y los imponentes paisajes nevados de Aspen y Telluride en Estados Unidos.

Como es costumbre en el formato, el conductor Marley estuvo acompañado en cada destino por grandes figuras del espectáculo argentino, abriendo la temporada con Susana Giménez en territorio turco y cerrándola en febrero de 2026 junto a los hermanos Luisana y Darío Lopilato. Luego, el formato se renovó bajo el título Por el Mundo Mundial 2026, una edición especial dedicada exclusivamente a la cobertura del Mundial de Fútbol de la FIFA en Estados Unidos.