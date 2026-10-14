Se le escapó al Pollo Vignolo: el periodista reveló al aire al nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

Un comentario al aire en un programa deportivo generó revuelo en redes y volvió a poner sobre la mesa el delicado manejo de la confidencialidad en MasterChef Celebrity. El Pollo Vignolo dijo en vivo, aparentemente sin querer, que una de las participantes habría quedado eliminada, y la repercusión fue inmediata.

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Un blooper en Fútbol 90

La situación ocurrió en Fútbol 90 (ESPN), el ciclo que conduce Vignolo y que integra Morena Beltrán, una de las famosas que participa del reality culinario de Telefe. En medio de una charla distendida, Oscar Ruggeri se dirigió a la panelista con una pregunta que desató el momento: “¿Vos no vas a hablar?... qué estás cocinando... ¿O te echaron?”.

Al Pollo Vignolo se le escapó que Morena Beltrán quedó afuera de MasterChef.

Antes de que Ruggeri terminara, se escuchó de fondo la voz del Pollo corrigiéndolo: “Quedó afuera, quedó afuera”. Descolocada, Morena solo atinó a negarlo dos veces, mientras miraba a cámara con los ojos abiertos y sin poder creer lo que ocurría al aire.

El intento de enmendar el error

Al darse cuenta de su metida de pata, Vignolo intentó recomponer la situación: “¿No? ¿Todavía no se sabe? Está peleándola”. Morena también trató de despejar las dudas con una frase que no llegó a convencer: “Ayer me fue bien... ayer hice un arroz con calamar muy rico”. Para entonces, el comentario ya se había escuchado en vivo.

Uno de los grandes desafíos de la producción de MasterChef Celebrity es evitar que se filtre qué participante queda eliminado, ya que los programas se graban varios días antes de su emisión. Según se informó, los concursantes firman una cláusula de confidencialidad que los obliga a no adelantar lo que ocurre en el certamen conducido por Wanda Nara.

Un antecedente reciente

No es la primera vez que algo así roza al reality. Días atrás, Pachu Peña habló en una entrevista, sin querer, de una gira por España que debía hacer junto a José María Listorti y Sebastián Almada mientras seguía en competencia. Se dio cuenta de que había hablado de más, y esa sospecha se confirmó cuando fue el primer eliminado del certamen.

La repercusión

El fragmento se viralizó en minutos, fue tendencia en Argentina y los memes no tardaron en aparecer. Por ahora, sin embargo, no hay una confirmación oficial sobre la situación de Morena Beltrán en el reality, por lo que el desliz de Vignolo queda como una versión que deberá verse en pantalla.