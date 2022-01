Lali, Adele, Johnny Marr y Royal & the Serpent lanzan sencillos

Lali lanza "Disciplina"

La actriz, cantante y compositora Lali presenta “Disciplina”, una canción con su respectivo videoclip que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical y que ya se encuentra disponible en las distintas plataformas.

Luego de meses en el estudio, la cantante argentina buceó en nuevos sonidos para este tema que es diferente a todo lo que presentó hasta el momento, según se aseguró a través de un comunicado.

El videoclip, inspirado en las raves de Berlín, producido por The Movement y dirigido por Renderpanic, se realizó en un gigantesco set industrial en el que se montó una pista de baile donde Lali y un grupo de bailarines de distintos géneros ejecutan una gran coreografía.

= = = = =

Adele está de estreno

La cantautora británica Adele lanzó un nuevo video para su sencillo "Oh My God", el cual forma parte de su último álbum “30”, y ya es tendencia en las redes sociales.

El videoclip reúne de nuevo a Adele con el director Sam Brown, el mismo que dirigió su video de 2010 para "Rolling in the Deep".

El single forma parte de “30”, el cuarto y más reciente álbum de estudio de la artista, lanzado el pasado noviembre, y que se convirtió en el disco más vendido de 2021.

= = = = =

Johnny Marr tiene nuevo single

El cantante y compositor británico Johnny Marr lanzó “Night and Day”, su nuevo single extraído del EP “Fever Dreams Pt 3”, la tercera parte del próximo álbum doble "Fever Dreams Pts 1-4", que estará disponible el 25 de febrero.

“Night and Day”, que cuenta con los coros y el bajo de Simone Marie de Primal Scream, ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Este año, el músico regresará a los escenarios junto a Blondie como invitado especial en su gira "Against the Odds", durante abril y mayo, para luego sumarse a la gira de The Killers por los Estados Unidos, desde agosto hasta octubre.

= = = = =

La estadounidense Royal & the Serpent presentó su sencillo "Phucboi Rejects"

La cantante y compositora estadounidense Royal & the Serpent presentó su single de pop-punk “Phuckboi Rejects”, que formará parte de su próximo EP “If I Died Would Anyone Care”, que se podrá escuchar completo desde el próximo viernes 28.

El sencillo está acompañado por un videoclip, que muestra a la cantante encerrada en un hospital psiquiátrico mientras lucha contra sus demonios interiores.

Con información de Télam