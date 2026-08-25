Laje hizo el ridículo intentando defender a Milei al aire de A24 y un panelista lo domó: "Estás con amnesia"

Los periodistas argentinos volvieron a quedar en el centro del debate político a raíz de los reiterados cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia aquellos comunicadores que critican su gestión. En medio de esta discusión, también surgieron voces que respaldan algunas de las posturas del mandatario. En ese contexto, Antonio Laje apuntó contra los periodistas que, según su mirada, contribuyen a instalar una imagen negativa de la situación del país y su compañero criticó su mirada de los hechos.

Javier Milei en su cuenta personal de X.

Durante una transmisión en vivo de A24, Laje cuestionó el enfoque de algunos medios y sostuvo que existe una tendencia a destacar las noticias negativas: “Estoy viendo que hay todo el armado de un clima bastante negativo, en todos los aspectos. Hay una cantidad de actores que están colaborando en, todo el tiempo, generar malas noticias”.

Luego, continuó: “Sin dudas la Argentina tiene problemas enormes, pero, viste cuando decis ‘che, si todos colaboran un poquito, ¿no sería mucho más fácil?’. Evidentemente hay sectores que no colaboran”. Tras su testimonio, su colega de panel y periodista del ciclo cuestionó sus dichos y le respondió: “Estás con amnesia Antonio. Si vos comparas con otro momento de la Argentina es insólita, a veces, la cobertura que hay de la situación”.

Javier Milei y su guerra solitaria contra los periodistas

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a atacar a los medios de comunicación y a los periodistas. En una extensa publicación en su cuenta de X, acusó a algunos comunicadores de inventar datos falsos sobre su gestión y cuestionó a quienes, según él, intentan mostrar al populismo como una forma de empatía. En ese contexto, Milei lanzó fuertes críticas y escribió: “Periodistas ignorantes e imbéciles te quieren vender que hacer populismo es empatía”. También cuestionó a quienes apoyaron el “plan platita” de Massa y criticó a los que, según él, no entienden la relación entre los datos y la realidad.