Hasta Antonio Laje salió a destrozar a Javier Milei por lo que hizo: "Roben"

Antonio Laje cuestionó las tasas de interés que cobran las billeteras virtuales y reclamó una intervención del Estado para evitar abusos contra los usuarios. En A24, el periodista sostuvo que, aunque se trate de operaciones entre privados, el gobierno de Javier Milei y el Banco Central deben establecer reglas que delimiten las condiciones del mercado.

El periodista comenzó por reconocer que las operaciones de las billeteras virtuales se desarrollan entre actores privados, pero sostuvo que eso no implica que el Estado deba mantenerse al margen. "Es un tema entre privados, pero vos, de vuelta, en esta cancha que juegan los privados y que juegan libremente, vos tenés que fijar la cancha", planteó Laje.

En ese sentido, explicó cuál debería ser, a su criterio, la función del Estado frente a los créditos y las tasas de interés. "Para eso está el Estado. Lo que vos no podés permitir desde el Estado es que le roben a la gente. Y hoy las tasas que tienen son tasas de usura, son de robo", afirmó.

Hasta Antonio Laje salió a destrozar a Javier Milei por lo que hizo.

El reclamo al Gobierno de Javier Milei

Laje también anticipó uno de los argumentos que podría plantear el Gobierno frente a una eventual regulación: que los usuarios afectados pueden recurrir a la Justicia. "¿Qué me va a decir el Gobierno? Para eso está la Justicia", señaló. "Es cierto, para eso está la Justicia, pero vos, desde el Poder Ejecutivo, desde el Banco Central -si querés sacá el Poder Ejecutivo-, podés normalizar, dictar normas que te remarquen la cancha", continuó.

"Y ahí después que se arreglen los bancos con los clientes. Evitar que te roben", concluyó el periodista.