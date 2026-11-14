“Lago Matiro”: el insólito blooper de Pablo Giralt con el micrófono abierto al aire de Telefe

Pablo Giralt protagonizó un blooper en plena transmisión de Telefe y la broma recorrió las redes en cuestión de minutos. El relator estaba al aire con el micrófono abierto cuando se encontró con un mensaje que no esperaba. Todo ocurrió durante el partido de la Selección Argentina ante Uruguay.

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Argentina enfrentó a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en el primer partido de la Selección sin Lionel Messi, que se retiró del equipo nacional. Dirigida por Diego Forlán, la Celeste ganó 2-1, con un gol en contra de Leonardo Balerdi, otro de Maximiliano Araújo y el descuento de Julián Álvarez. El estadio tuvo solo unos 20.000 espectadores.

Giralt sufrió un insólito blooper al aire.

La transmisión de Telefe

La señal de Telefe transmitió el amistoso y Giralt estuvo al frente del relato. En un momento del partido, el periodista se puso a mandar saludos con los mensajes que llegaban por redes sociales. Era una práctica habitual en las transmisiones, y todo iba con normalidad.

Giralt fue leyendo los mensajes de los espectadores y respondiendo con buena onda. Cada saludo sumaba un poco más de clima distendido al momento de la transmisión. Hasta que apareció uno distinto.

La broma

Un usuario se aprovechó y le hizo una broma al relator. Le mandó saludos desde “Lago Matiro”, en un claro juego de palabras. El relator leyó el saludo en voz alta, con el micrófono abierto, y el blooper quedó registrado en la transmisión.

El episodio no tardó en circular entre los usuarios, que lo compartieron entre risas. En un partido con un resultado adverso para la Selección, la ocurrencia se convirtió en lo más comentado de la noche.

Con humor se juega mejor

Con un partido que no dejó muchas alegrías, el “Lago Matiro” fue el gol de la tarde en las redes. Habrá que ver si, en el próximo amistoso, Giralt se anima a leer los mensajes con un poco más de cuidado.