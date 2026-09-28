L-Gante rompió el silencio y habló sobre MasterChef Celebrity: "Puede que..."

L-Gante rompió el silencio luego de los rumores sobre su participación en la quinta temporada de MasterChef Celebrity y reveló la verdad de los hechos.

Durante estas últimas semanas, el artista de música urbana, L-Gante, estuvo en el foco de los medios luego de los rumores que involucran su supuesta participación en la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Asimismo, el artista decidió salir a hablar sobre este hecho e hizo una revelación sobre su rol en el ciclo de cocina.

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Mediante un dialogo con Intrusos (América TV), el músico aclaró que el día que tenía que anunciar su papel en el reality culinario, sufrió unos percances relacionados a su presente legal: "El día que iba a anunciar eso que no iba a estar, me allanaron justo en mi casa y pasó de todo. Puede que haya una aparición, no creo que como participante, no sé por ahora".

Luego, afirmó que tendrá una participación en el ciclo aclamado de Telefe: "Si me voy a dar una vuelta, pronto se sabrán los motivos por los cuales no pude estar participando de principio a fin no. Pero bueno, vamos a estar, en lo que se pueda. La gente me hizo mucho el aguante, pero bueno, yo tendría que estar cumpliendo acá, y en varios otros compromisos laborales".

Vuelve MasterChef Celebrity a Telefe

Hoy, lunes 28 de septiembre, vuelve a la pantalla de Telefe la quinta temporada de MasterChef Celebrity. Con la conducción de Wanda Nara, 24 participantes intentarán conquistar con sus preparaciones al exigente jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, que se suma en reemplazo del chef italiano Donato de Santi. Asimismo, el programa también podrá seguirse mediante las alternativas de transmisión online disponibles para la señal, según el servicio de televisión contratado y las plataformas habilitadas.

Al finalizar cada gala de eliminación, se emitirá un programa satélite donde los participantes eliminados tendrán una entrevista a fondo. Este espacio contará con la conducción de Yanina Latorre, quien se suma a Telefe para realizar el análisis más picante junto a los hosts digitales Lola Latorre y Cachete Sierra.