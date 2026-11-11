L-Gante y una muerte inesperada: "Descansá en paz, compañero"

Un amigo cercano de L-Gante murió a los 28 años y el cantante urbano compartió su dolor por la noticia con sus seguidores.

El cantante, compositor y productor musical argentino que colaboró con varios artistas del género, entre ellos L-Gante, Apolo Kidd, murió a los 28 años. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de sus redes sociales. Horas después, trascendió públicamente que el artista se habría quitado la vida después de atravesar una serie de dificultades.

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La familia de Apolo Kidd confirmó su muerte en redes sociales.

Tras la trágica noticia, L-Gante despidió a su colega en sus historias de Instagram y compartió una imagen junto a una foto de él. En ese sentido, Elian fue uno de los primeros artistas en expresar públicamente su profundo dolor: "Descansa en paz, compañero".

Ambos mantenían una gran amistad que se fue formando a lo largo de sus carreras profesionales. Apolo Kidd y L-Gante compartieron muchas horas de trabajo en conjunto, a pesar de que la mayor parte de su trabajo transcurrió en el circuito underground y en su estudio 808SAVAGE.

Quién era Apolo Kidd

Marcos Daniel, más conocido como Apolo Kidd, fue un cantante, productor y compositor argentino que desarrolló su carrera dentro de la escena musical urbana. Desde una edad muy temprana se interesó por la música y la producción. En 2012, cuando todavía era adolescente, armó su primer estudio de grabación, al que llamó 808SAVAGE, nombre que también utilizó para firmar sus trabajos.

Además de producir música para otros artistas, comenzó a desarrollar su propio proyecto como cantante y compositor. Exploró distintos géneros y construyó una comunidad de más de 700 mil seguidores en las redes sociales. Su actividad estaba vinculada a una generación de músicos independientes que utilizaban las plataformas digitales para difundir sus creaciones.

Entre sus vínculos dentro del ambiente musical se encontraba L-Gante, con quien mantenía una relación de amistad. Apolo Kidd formó parte de un circuito artístico en el que se cruzaban la producción musical, el trabajo independiente y los nuevos sonidos urbanos argentinos.