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L-Gante y una muerte inesperada: "Descansá en paz, compañero"

Un amigo cercano de L-Gante murió a los 28 años y el cantante urbano compartió su dolor por la noticia con sus seguidores.

11 de noviembre, 2026 | 13.45
L-Gante.

El cantante, compositor y productor musical argentino que colaboró con varios artistas del género, entre ellos L-GanteApolo Kidd, murió a los 28 años. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de sus redes sociales. Horas después, trascendió públicamente que el artista se habría quitado la vida después de atravesar una serie de dificultades.

La familia de Apolo Kidd confirmó su muerte en redes sociales.

Tras la trágica noticia, L-Gante despidió a su colega en sus historias de Instagram y compartió una imagen junto a una foto de él. En ese sentido, Elian fue uno de los primeros artistas en expresar públicamente su profundo dolor: "Descansa en paz, compañero".

Ambos mantenían una gran amistad que se fue formando a lo largo de sus carreras profesionales. Apolo Kidd y L-Gante compartieron muchas horas de trabajo en conjunto, a pesar de que la mayor parte de su trabajo transcurrió en el circuito underground y en su estudio 808SAVAGE.

Quién era Apolo Kidd

Marcos Daniel, más conocido como Apolo Kidd, fue un cantante, productor y compositor argentino que desarrolló su carrera dentro de la escena musical urbana. Desde una edad muy temprana se interesó por la música y la producción. En 2012, cuando todavía era adolescente, armó su primer estudio de grabación, al que llamó 808SAVAGE, nombre que también utilizó para firmar sus trabajos.

Además de producir música para otros artistas, comenzó a desarrollar su propio proyecto como cantante y compositor. Exploró distintos géneros y construyó una comunidad de más de 700 mil seguidores en las redes sociales. Su actividad estaba vinculada a una generación de músicos independientes que utilizaban las plataformas digitales para difundir sus creaciones.

Entre sus vínculos dentro del ambiente musical se encontraba L-Gante, con quien mantenía una relación de amistad. Apolo Kidd formó parte de un circuito artístico en el que se cruzaban la producción musical, el trabajo independiente y los nuevos sonidos urbanos argentinos.

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