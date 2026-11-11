Murió Carlos Babington, leyenda del fútbol argentino y de Huracán, a los 77 años

Murió a los 77 años Carlos Babington, leyenda del fútbol argentino y de Huracán. Si bien tuvo un mal paso luego como presidente, el exmediocampista ofensivo fue un emblema absoluto del "Globo" dentro de la cancha. De hecho, tuvo dos etapas como futbolista y fue una de las figuras de aquel equipazo de César Luis Menotti que se consagró campeón en el Torneo Metropolitano 1973. Dicha formación es recordada aún hoy como una de las mejores de la historia a nivel nacional. El exvolante falleció durmiendo en su domicilio.

{{{htmlAmp}}}

Murió a los 77 años Carlos Babington, leyenda de Huracán y del fútbol argentino.

Además, el "Inglés" fue uno de los pocos hombres en la historia que pasó por tres facetas en el mismo club: fue jugador, entrenador y Presidente. Mágico en el campo y desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia adelante en el manejo de la pelota, también jugó el Mundial de Alemania 1974 con la camiseta de la Selección Argentina.

En su país natal, Babington solamente jugó en Huracán en dos ciclos (1969-1974 y 1978-1982). También pasó por las ligas de Alemania, Estados Unidos y Colombia, donde se retiró en Junior de Barranquilla en 1983 a los 34 años. Zurdo y muy talentoso, se trató de uno de los clásicos "enganches" de la época que cautivaron a propios y extraños por su clase.

Murió Babington a los 77 años: su recorrido en Huracán

En total entre ambas etapas, el exmediocapista ofensivo disputó 305 partidos oficiales, con 136 goles y el título conquistado en el Metropolitano 1973 de la mano de Menotti. Luego de haber brillado como futbolista, pasó a ser el director técnico del "Globo" en cuatro ciclos: 1988-1991, 1997, 1999-2001 y 2002-2003. En esa función, ascendió dos veces con el equipo de sus amores a la Primera división en 1990 y en el 2000. Además, dirigió a Platense, Racing, Banfield, River, León de México y Chacarita.

Babington, un mal presidente de Huracán

Entre 2006 y 2011, el "Inglés" fue el mandamás del "Quemero" y no dejó un buen recuerdo, ya que cuando se fue afrontó un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era el secretario general. Primero fue sobreseído y luego, se revocó ese falló vinculado con las transferencias de futbolistas como Carlos Quintana, Paolo Goltz, Luciano Nieto y César Montiglio. Desde entonces, tras ser embargado y aunque el proceso nunca finalizó, no pudo regresar al estadio Tomás Adolfo Ducó porque su relación con los hinchas se quebró cuando el "Globo" descendió en 2011.

"Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo, pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano", disparó durante una entrevista con TN en el 2024. "Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la Justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", sentenció en aquel entonces.

Huracán y "Chiqui" Tapia despidieron a Babington