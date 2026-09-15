A pocos días de que comiencen las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Telefe confirmó que L-Gante finalmente no participará del programa. La decisión generó sorpresa y el cantante fue consultado sobre su salida, aunque evitó confirmar si existió una desvinculación y adelantó que dará su versión cuando tenga más información.

{{{htmlAmp}}}

Damasia Ochoa se comunicó con L-Gante para preguntarle si había sido apartado de Telefe. En un primer mensaje, el cantante prefirió mantener la cautela y explicó que todavía estaba intentando comunicarse con el canal. "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora", respondió ante la consulta.

Luego, durante una conversación telefónica, L-Gante volvió a evitar definiciones sobre su futuro en MasterChef Celebrity. El artista explicó que estaba ocupado con otros asuntos y que no quería desviar su atención hacia la situación con Telefe. "Estaba comunicándome (con el canal) y no pienso hablar hasta más tarde o mañana. No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí", sostuvo.

También se refirió directamente al anuncio publicado por el canal y dejó abierta la posibilidad de brindar mayores precisiones posteriormente. "Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré", señaló.

L-Gante fue tajante al hablar sobre su participación en MasterChef Celebrity.

El comunicado de Telefe sobre L-Gante

La confirmación de la salida llegó a través de la cuenta oficial de Telefe en X, donde el canal respondió a las consultas que habían surgido en las últimas horas. "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", comunicó la señal.