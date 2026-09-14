El armado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity venía sobre rieles, pero una decisión de último momento provocó un fuerte sismo en los pasillos de Telefe. A días de arrancar con el rodaje en los estudios de Martínez, se confirmó de manera oficial que L-Gante quedó desafectado de la lista de famosos convocados para las cocinas más famosas del país.

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La noticia explotó como una bomba en el ambiente televisivo. El creador de la "Cumbia 420" había sido presentado apenas semanas atrás como una de las figuras estelares del programa. Su presencia generaba una enorme expectativa en la audiencia, sobre todo por la fuerte repercusión mediática alrededor de su histórico vínculo con la conductora del ciclo, Wanda Nara.

Sin embargo, ante la crecida de rumores respecto a diferencias contractuales y problemas de organización, las autoridades del canal salieron a cortar las especulaciones de raíz con una publicación directa en la cuenta institucional de prensa en X (ex Twitter). "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", reza el breve comunicado emitido por la señal del grupo Paramount.

¿Qué pasó con la incorporación de L-Gante a Telefe?

Aunque desde la emisora eligieron acotar su mensaje a una sola línea formal sin dar mayores explicaciones ni detalles técnicos, trascendió que la salida del artista obedece a un contrapunto en las negociaciones finales respecto a las condiciones contractuales y la coordinación de las fechas de grabación.

Las primeras alarmas habían saltado en el ecosistema digital durante los últimos días, cuando las imágenes promocionales y el contenido en redes donde figuraba el músico empezaron a retirarse de forma paulatina.

La abrupta baja del cantante de RKT deja un lugar vacante en el casting del certamen culinario, que ya tiene confirmados a nombres de alto perfil mediático como Luck Ra, Lizy Tagliani, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Campi, Alejandro Lerner y Julieta Poggio, entre otros. Mientras la producción readjusta las fichas a marcha forzada para encontrar un reemplazo a la altura del impacto que prometía la presencia de Elián Valenzuela, la expectativa por el estreno de la competencia no para de crecer.