L-Gante contó la verdad sobre por qué no es parte de MasterChef Celebrity: "No quería..."

L-Gante rompió el silencio sobre uno de los misterios que rodearon el comienzo de MasterChef Celebrity: por qué no forma parte del reality, pese a que se había hablado de su participación. El cantante dio su explicación cuando el programa ya está al aire.

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La explicación de L-Gante

Fue en una entrevista con Ya Fue Todo, el programa de streaming de Jotax Digital, durante los Martín Fierro de la Música. “Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, afirmó el artista.

L-Gante contó por qué no estuvo MasterChef.

L-Gante explicó que prefirió no aceptar un compromiso que no estaba seguro de cumplir. “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión”, agregó. Según contó, sus compromisos musicales le impedían mantener la regularidad que exige un reality de grabaciones extensas.

Las versiones previas

Su relato difiere de lo que había circulado antes del debut. Poco antes del estreno, Paula Varela había contado en Intrusos que Telefe lo habría echado por problemas legales. Según se informó, el cantante negó que ese haya sido el motivo.

La mirada de De Brito

Ángel de Brito, por su parte, planteó una versión distinta: “La realidad es que lo bajó Telefe”, sostuvo, y agregó que Wanda Nara “se quejó bastante, quería que lo retengan, pero fue decisión del canal sacarlo del programa”. También se mencionó que los compromisos del cantante en España coincidían con el adelanto de las grabaciones.

El vínculo con Wanda

Consultado por su relación con la conductora, L-Gante mantuvo un tono cordial: “Hablé hace un par de fechas, si la veo está la mejor”. Ambos coincidieron en los Martín Fierro, en un cruce que sorprendió.

Dos relatos para un mismo hecho

Así, la salida de L-Gante quedó en el centro de dos explicaciones: la del artista, que apunta a su agenda, y la de quienes sostienen que fue el canal el que decidió su baja. Por ahora, ninguna de las dos fue confirmada por Telefe.