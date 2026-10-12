L-Gante conmocionó a todos al contar la peligrosa experiencia que vivió: “Miedo a morir”

El cantante de música urbana Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió este sábado a sus fanáticos al mostrar una arriesgada actividad que realizó. A través de sus historias de Instagram, el músico compartió imágenes de su experiencia dentro del Globo de la Muerte, una estructura esférica de metal en la que varios motociclistas circulan a gran velocidad.

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Historia de Instagram de Elian Valenzuela.

Todo ocurrió durante una celebración temática de Toy Story por los cinco años de Jamaica, la hija que tiene en común con Tamara Báez. Asimismo, la experiencia tuvo lugar semanas después de que se realizaran tres allanamientos en General Rodríguez, localidad bonaerense donde vive el artista.

En ese marco, L-Gante acompañó las imágenes con unas palabras en las que describió la experiencia: “Verlo así es una cosa. Pararse en el centro del globo de la muerte”. Luego, en una segunda publicación, el cantante desafió a sus seguidores a animarse a entrar al lugar: “El que tenga miedo a morir que no nazca pa”.

Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante

En septiembre de 2026, la Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una investigación que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 23 años que afirmó haber recibido amenazas para abandonar una propiedad que alquilaba.

Durante los procedimientos, realizados en dos viviendas del country Terravista y otro domicilio, la Policía secuestró tres teléfonos celulares para su análisis. Tras este hecho, L-Gante quedó formalmente imputado en una causa por presuntas amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. Sin embargo, el abogado del artista, Luciano Locatelli, rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que no había elementos que incriminaran a su defendido. Además, afirmó que durante los allanamientos no se encontraron armas de fuego.