Khea anunció su regreso con la llegada para este año de "Serotonina"

El rapero Khea anunció su regreso con un video que parece echar luz sobre su tiempo alejado de los escenarios y las novedades musicales.

En el video -dirigido por Agustina Navarro y Gimena Accardi- el referente del trap nacional aparece levitando sobre una laguna y luego cae y comienza a ahogarse.

Mientras se sumerge en las profundidades, aparecen imágenes de shows y la voz en off del protagonista: "Un día me levanté, me miré al espejo y pensé no sé si esto es lo que quiero", se lo escucha decir.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Una voz, que no es la del músico, señala: "Hablaremos de los trastornos psiquiátricos y en particular de los trastornos depresivos. La primera cuestión es qué es la serotonina"

Finalmente, el artista emerge agitado y con respiración entrecortada, mira a cámara y se confirma su vuelta con "Serotonina, 2023".

La pieza audiovisual, estrenada hoy en sus redes sociales y plataformas, sorprendió el sábado desde las pantallas del Lollapalooza al público que aguardaba por la llegada al escenario de Twenty One Pilots.

Con información de Télam