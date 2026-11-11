"Juntos": el desgarrador adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas compartió una conmovedora publicación en su Instagram para recordar a Marcos Camino tras la trágica muerte del fundador de Los Palmeras.

El fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, murió a los 76 años. Según los informes policiales, el músico decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, ubicado en el barrio Candioti, Norte de Santa Fe. Tras este hecho, el vocalista del grupo musical, Rubén Cacho Deicas, recordó los momentos que compartió junto al acordeonista.

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A través de un sentido mensaje en su cuenta personal de Instagram, el cantante recordó el gran recorrido profesional que compartieron a la par dentro de la banda: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas. Tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”.

Rubén Cacho Deicas recordó los momentos que compartió junto a Marcos Camino.

Luego, señaló el profundo dolor que le causó la noticia y también manifestó sus condolencias a los familiares del músico: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida. Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande”.

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino aprendió a tocar el acordeón impulsado por su padre y, con el paso de los años, convirtió ese instrumento en su principal sello artístico. En 1972 se incorporó al entonces Sexteto Palmeras, agrupación que comenzaba a recorrer clubes y bailes populares de la provincia. Desde sus primeros años, Camino fue una figura central en la construcción del sonido y la identidad del conjunto.

Además de su talento como acordeonista, tuvo un papel fundamental en la organización y dirección musical de la banda. En 1976, cuando llegó la oportunidad de grabar su primer disco, impulsó que el grupo adoptara el nombre Los Palmeras, con el que ya era reconocido por el público. Más adelante, junto a Rubén Cacho Deicas, armó una sociedad artística que acompañó el crecimiento de la agrupación durante décadas.