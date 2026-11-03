Julieta Prandi volvió a su programa tras la separación de Emanuel Ortega y fue contundente: "Sabemos lo que pasó"

Julieta Prandi retomó su trabajo en la radio después de su separación de Emanuel Ortega y se refirió por primera vez ante la prensa a las repercusiones del final de la pareja. La modelo, que conduce Sarasa junto a Mariano Peluffo por La 100, habló de cómo atraviesa el duelo, respondió a las críticas de Juan Alberto Mateyko y lanzó un fuerte mensaje contra Juana Viale por sus comentarios sobre la ruptura.

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Antes de ingresar a la emisora, Prandi expresó su alegría por volver al trabajo, aunque reconoció que atraviesa un momento difícil. "Es difícil, como cualquier persona que se separa después de 6 años de una relación importante, en la que vivimos de todo. El duelo le duele a todo el mundo, estamos en eso", explicó.

También respondió a las versiones que circularon sobre los motivos de la ruptura y aclaró que no siente la necesidad de dar explicaciones públicas. "No tengo por qué explicar, Emanuel y yo sabemos lo que pasó" sostuvo. En ese sentido, desmintió que su expareja se hubiera enterado de la decisión a través de las redes sociales: "Él no se enteró de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo".

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, recientemente separados.

La respuesta a Juan Alberto Mateyko y el mensaje a Juana Viale

Consultada por las críticas de Juan Alberto Mateyko al comunicado con el que hizo pública la separación, Prandi fue contundente: "Mateyko tampoco merece opinión, toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima".

La misma postura adoptó cuando le preguntaron por Juana Viale, quien había ironizado sobre la ruptura durante La Noche de Mirtha, al cuestionar el final de una relación después de apenas 27 días de matrimonio. "Todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima, no encuentro autoridad moral para que opine de mi persona, ni de Emanuel", respondió.