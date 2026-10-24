Emanuel Ortega rompió el silencio y dio detalles de su separación con Julieta Prandi: "Lamentable e innecesario"

Emanuel Ortega decidió romper el silencio, el músico, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para referirse por primera vez en detalle a su separación de Julieta Prandi, una ruptura que en los últimos días quedó envuelta en todo tipo de versiones y escándalos.

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La decisión llamó la atención porque Ortega siempre había intentado mantener su vida privada lejos de la exposición. Sin embargo, el ruido mediático alrededor del final de la relación lo llevó a hacer una excepción.

Emanuel Ortega habló sobre como fue su separación.

Una separación que sorprendió a todos

La noticia se conoció el 12 de octubre, cuando Prandi anunció en sus redes sociales que había decidido dar un paso al costado en la relación. La pareja llevaba seis años juntos y había pasado por el registro civil apenas el 15 de septiembre, por lo que la ruptura llegó menos de un mes después de la boda.

En aquel mensaje, la conductora deslizó que en cada pareja existen acuerdos que no son negociables. Esa frase abrió la puerta a múltiples especulaciones, y en el centro de la polémica quedaron apuntadas Mariana Marx y Josefina Lynch, señaladas como supuestas terceras en discordia.

El descargo de Emanuel Ortega

Frente a ese escenario, el músico aclaró desde el inicio de su texto que no le resultaba cómodo hablar del tema en público. “No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, expresó.

Además, negó de manera tajante cualquier vínculo con las mujeres mencionadas y pidió poner un freno a los rumores. “Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele”, sostuvo.

El mensaje que publicó Emanuel Ortega en sus redes.

“Las formas no fueron las que yo hubiese elegido”

En el tramo final de su mensaje, Ortega dejó en claro que la decisión de terminar la relación no fue suya y dejó entrever su malestar por la manera en que se dieron las cosas. “Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, escribió.

Por último, pidió consideración tanto para él como para quienes quedaron involucradas en la polémica. “Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, concluyó.