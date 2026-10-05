Juana Viale sorprendió a todos al hablar de su presente sentimental: "Estoy enamorada pero..."

Juana Viale volvió a estar al frente de una nueva emisión de La Noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela, quien continúa internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una neumopatía que estaría evolucionando favorablemente, según se desprende de los últimos partes médicos.

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En la edición más reciente, correspondiente al sábado 3 de octubre, la conductora recibió a invitados más que destacados: la presentadora Barbie Simons, el economista Carlos Melconian y los periodistas Luis Novaresio y Natasha Niebieskikwiat.

Los invitados para La Noche de Mirtha del sábado 3 de octubre.

Mucho hablaron al respecto sobre la realidad del país o la experiencia profesional de cada uno de ellos. Sin embargo, hubo lugar también para cuestiones como el amor, algo de lo que incluso participó la conductora al revelar que está "enamorada" actualmente.

¿Qué dijo Juana Viale sobre su situación sentimental?

Todo comenzó cuando Barbie Simons contó que estaba enamorada, a lo cual Juana señaló: "Yo no conecto con lo que se cuenta de la vida de los demás, nunca se nada". Tras esa intervención, Luis Novaresio le consultó: "¿Vos estás enamorada?". "Yo estoy enamorada", aseveró con gran seguridad, despertando la sorpresa de Simons: "Pero vos llevás bastante de novia...". "No, yo no estoy en pareja", negó Viale, quien en Otro Día Perdido había comunicado su separación de Yago Lange tras cuatro años.

En ese sentido, agregó: "No estoy. Estoy enamorada pero no estoy en pareja". "¿Sos correspondida?", quiso saber el hombre que trabaja en A24. "No lo sé, vamos a un corte", disparó con picardía, lavándose las manos de la cuestión y moviendo la conversación hacia otro lado, dejando una enorme incertidumbre entre los espectadores.