Juana Viale habló nuevamente de la salud de Mirtha: "Está cada día..."

Juana Viale reveló nuevos detalles sobre cómo se encuentra Mirtha Legrand, después de la internación que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y de la cual obtuvo el alta hace ya 20 días. Durante la última emisión de La noche de Mirtha, la conductora habló de la recuperación de su abuela y contó cómo vivió el reencuentro familiar por el Día de la Madre, que marcó su primera salida después de recibir el alta médica.

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La fotografía de la diva junto a sus seres queridos había generado una enorme repercusión en las redes sociales. Después de varios días de preocupación por su salud, la imagen fue recibida con alegría por sus seguidores, que celebraron verla nuevamente sonriente y acompañada por su familia. Consultada sobre el estado de Mirtha, Juana fue contundente y transmitió tranquilidad: “Está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”.

La foto de Mirtha Legrand junto al resto de su familia.

Cómo fue la primera salida de Mirtha Legrand

Uno de los datos más significativos que compartió la conductora fue que el encuentro familiar por el Día de la Madre representó la primera salida de Mirtha después de atravesar sus problemas de salud. “Nos reunimos todos, la pasamos re lindo, charlando, divino”, contó Juana al recordar la celebración.

La conductora explicó que su abuela estaba especialmente feliz por poder disfrutar de un momento así junto a sus seres queridos: “Fue su primera salida entonces estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre que la llevó”. Además, compartió una anécdota que dejó en evidencia que la diva conserva su personalidad característica. Entre risas, Juana reveló: “Comió un montón, criticó a medio mundo”.La frase generó complicidad entre los presentes y aportó una señal alentadora sobre el ánimo de Mirtha, que pudo compartir una jornada distendida con su familia después de las semanas de preocupación.