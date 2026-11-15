Juana Viale destrozó al gobierno de Milei en pleno programa: "Cinco estaciones se pasan".

Juana Viale protagonizó un momento de tensión durante la emisión más reciente de La Noche de Mirtha, al escuchar el análisis que hacía Santiago Bulat sobre los discursos de Javier Milei y Luis Caputo respecto a mejoras de la Argentina en plazos que no se concretan. La conductora manifestó su decepción ante el pronóstico del economista y lanzó una serie de cuestionamientos que apuntaron directamente al discurso del gobierno.

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En ese contexto, el economista explicó que las expectativas de crecimiento para el país eran muy limitadas. La respuesta sorprendió a Juana, que no ocultó su preocupación: “¿Cero como algo vamos a crecer?”, preguntó, con un tono de evidente desencanto. “Sí, muy poco”, respondió su interlocutor.

Los invitados para La Noche de Mirtha del sábado 14 de noviembre.

La crítica de Juana Viale

A partir de allí, la conductora planteó su desconcierto frente a las promesas que suelen realizar los dirigentes políticos y la distancia que puede existir entre esos anuncios y la realidad que atraviesa la población.

“Perdón, pero yo no entiendo nada de economía, nada de política, nada. Pero cuando los políticos se manifiestan, siempre hablan de algo muy maravilloso. Cinco estaciones se pasan”, expresó.

Bulat intentó explicar cómo las expectativas económicas pueden modificarse con el paso del tiempo y puso como ejemplo las dificultades que pueden aparecer para cumplir con los pronósticos iniciales. "Si yo te hubiera dicho: ‘La inflación va a bajar muy de a poco, porque todavía tenemos que seguir con las tarifas, porque estuvo el tema de la guerra, porque subieron los combustibles’. Y ‘la economía va a crecer menos de lo que esperábamos’, por ahí hay menos demanda. Ahora, las personas, el votante está esperando: ‘Me dijiste que la inflación se iba a cero’”, argumentó.

En ese momento intervino Laurita Fernández, otra de las invitadas de la mesa, quien reforzó el planteo y puso el foco en el sacrificio que vienen realizando los argentinos: "Ese discurso de ‘bueno, vamos a tener que ajustarnos, a hacer el esfuerzo’, estuvo al comienzo del mandato, entonces, bueno, la gente hace mucho esfuerzo, ¿no?”.