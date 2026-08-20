Por qué José Bianco no está más en TN: el motivo

José Bianco trabajó durante 17 años en TN y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la señal en materia meteorológica.

La salida de José Bianco de TN sorprendió a los seguidores del periodista y especialista en meteorología, especialmente después de una extensa trayectoria frente a las cámaras. Tras 17 años en la señal, el comunicador decidió cerrar una etapa profesional y explicó públicamente cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa determinación.

José Bianco y su trayectoria de 17 años en TN

Durante casi dos décadas, José Bianco se convirtió en una de las figuras más reconocidas de TN vinculadas a la información meteorológica. Su presencia en la pantalla estuvo marcada por coberturas especiales, informes sobre fenómenos climáticos y transmisiones desde distintos puntos del país y del mundo.

Su trabajo también le permitió desarrollar una relación cercana con la audiencia, especialmente a través de sus viajes y coberturas vinculadas con fenómenos naturales. Con el paso de los años, el meteorólogo construyó una identidad propia dentro de la señal.

Sin embargo, después de 17 años, decidió abandonar el canal. La salida generó distintas especulaciones sobre los motivos de la renuncia y fue el propio comunicador quien finalmente respondió a las preguntas de sus seguidores.

Por qué José Bianco se fue de TN

La explicación de José Bianco llegó durante un vivo realizado en sus redes sociales. Allí, respondió de manera directa cuando le consultaron por su salida de TN y no ocultó que la decisión estuvo relacionada con diferencias internas. “Me fui de TN porque me cansé de un par de jefes. Tengo la mejor con los que trabajé al aire en el canal”, afirmó.

De esta manera, el meteorólogo dejó en claro que su decisión no estuvo relacionada con un conflicto general con sus compañeros ni con quienes compartieron pantalla con él. Según sus propias palabras, el desgaste se produjo con algunas personas que ocupaban cargos jerárquicos dentro de la señal.

La renuncia marcó el cierre de una etapa extensa en su carrera y abrió un nuevo período profesional, con proyectos alejados de la rutina televisiva que había desarrollado durante años.

La crítica de José Bianco a quienes dan el tiempo sin ser meteorólogos

Durante el mismo vivo, José Bianco también habló sobre una problemática relacionada con el ejercicio de la profesión. Consultado sobre personas que presentan información meteorológica sin contar con formación como meteorólogos, mencionó distintos canales de televisión.

“En C5N no hay ninguno”, respondió al referirse a la situación de esa señal. Luego, ante una consulta sobre Telefe y Daniel Roggiano, aclaró: “En Telefe tampoco”.

El meteorólogo explicó que decidió alejarse de TN por diferencias con algunas personas que ocupaban cargos jerárquicos dentro del canal.

El comunicador profundizó su postura y cuestionó la falta de regulación específica para la actividad. “No conviene decir que no son meteorólogos. No me quiero poner policía, pero un poco da bronca que la gente crea que son meteorólogo y no lo son. Inventan pronósticos. Le hacen mal a la profesión, pero tampoco hay una ley profesional que se los impida”, sostuvo.

Además, señaló que la falta de una normativa genera confusión entre los espectadores y recordó que el reclamo por una ley profesional existe desde hace tiempo.

Qué hace José Bianco después de TN

Tras dejar la televisión, José Bianco comenzó a dedicar más tiempo a proyectos personales y nuevas experiencias. Una de las principales actividades de su presente está relacionada con los viajes.

El comunicador recorre distintos destinos en un motorhome sustentable y tiene previsto realizar un extenso recorrido desde Carcarañá hasta Alaska. Además, organiza viajes grupales guiados para observar auroras boreales, una de las experiencias que ganó protagonismo dentro de sus nuevos proyectos.

En paralelo, continúa vinculado a los medios a través de su participación en radio en Perros de la Calle. Así, después de su salida de TN, José Bianco mantiene su presencia pública mientras desarrolla una etapa profesional con mayor protagonismo de los viajes y los proyectos independientes.