A dónde se fue a trabajar José Bianco tras renunciar a TN: así es la situación del periodista del clima

José Bianco dejó TN después de 17 años en la señal y comenzó una nueva etapa profesional, alejado de la televisión tradicional pero todavía ligado a la meteorología.

La salida de José Bianco de TN marcó un cambio importante en la carrera del reconocido meteorólogo. Después de 17 años ligado al canal, el periodista inició una nueva etapa profesional que combina radio, redes sociales, viajes y coberturas de fenómenos naturales, con una propuesta cada vez más vinculada a la comunicación independiente.

Qué pasó con José Bianco tras su renuncia a TN

José Bianco dejó TN luego de 17 años de trabajo en la señal, en medio de diferencias con la dirección. Su salida puso fin a una extensa etapa en televisión, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la información meteorológica.

Lejos de alejarse de su profesión, el meteorólogo comenzó a explorar nuevos formatos. Las redes sociales adquirieron un papel central en esta etapa, tanto para compartir información relacionada con el clima como para mostrar sus viajes y experiencias vinculadas con distintos fenómenos naturales.

Esta nueva dinámica también le permitió desarrollar contenidos de manera independiente y construir una relación más directa con sus seguidores.

Dónde trabaja actualmente José Bianco

Tras su salida de TN, José Bianco se incorporó al programa "Perros de la Calle", que se emite por Urbana Play. Allí participa con contenidos relacionados con el clima y mantiene así una presencia vinculada a la meteorología, aunque desde un formato diferente al que sostuvo durante sus años en televisión.

La radio se convirtió de esta manera en uno de sus espacios laborales, mientras que las plataformas digitales funcionan como otro de los pilares de su actividad profesional.

El periodista también adoptó un estilo de vida más itinerante junto a su pareja, Laura Blanco. Ambos recorren diferentes lugares en una casa rodante, una experiencia que le permite combinar sus intereses personales con la generación de contenidos y la cobertura de acontecimientos especiales.

El viaje de José Bianco por España

Actualmente, el meteorólogo atraviesa una experiencia europea junto a Laura Blanco. Durante su recorrido por España, ambos combinaron momentos de descanso y turismo con la producción de material para las redes sociales.

Uno de los principales objetivos del viaje estuvo relacionado con un fenómeno astronómico de gran relevancia: el eclipse solar total. José Bianco se trasladó al país europeo para registrar el acontecimiento y generar contenido alrededor de uno de los eventos científicos más esperados del año.

Las publicaciones realizadas durante la estadía muestran una faceta diferente del periodista, más enfocada en el contenido digital y la divulgación de fenómenos astronómicos y climáticos.

Tras su salida de TN, el meteorólogo se sumó a Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, donde continúa compartiendo contenidos relacionados con el clima.

La nueva etapa profesional del meteorólogo

La actualidad de José Bianco refleja una transformación en su manera de trabajar. La televisión dejó de ser el centro de su actividad y fue reemplazada por una combinación de radio, redes sociales, viajes y proyectos propios.

Su recorrido internacional también le permite cubrir fenómenos naturales desde los lugares donde ocurren. De esta forma, la meteorología continúa siendo el eje de su trabajo, aunque ahora aparece integrada a una propuesta más amplia de divulgación.

La experiencia europea forma parte de ese proceso y muestra cómo el periodista busca consolidar un perfil profesional independiente, aprovechando las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales para informar y producir contenidos desde distintos puntos del mundo.