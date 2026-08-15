José Bianco explotó contra TN y reveló por qué se fue: “Me cansé de…”

José Bianco había dejado TN hace algunas semanas y la salida se había explicado, en un principio, como unas vacaciones. El silencio se cortó recién ahora, cuando el especialista en meteorología decidió meterse de lleno en el streaming y, en una transmisión en vivo por sus redes, respondió sin vueltas a la pregunta que todos le hacían.

Un vivo que destapó la olla

Fue durante una transmisión abierta a preguntas de sus seguidores que Bianco encaró el tema que evitaba desde su desaparición de pantalla. "Me fui de TN porque me cansé, chicos. Me cansé, ya estaba muy cansado", lanzó, sin anestesia, dejando en claro que la salida no fue casual ni motivada por un descanso.

José Bianco tiene su propio streaming.

Ahí llegó la definición que más repercusión generó. Bianco fue puntual: su malestar no tenía nada que ver con el equipo que compartía al aire. "No me cansé de la gente del aire, me cansé de un par de jefes nomás", explicó, y remarcó que con sus excompañeros tiene "la mejor" relación. La bronca, según su propio relato, quedó circunscripta a la conducción del canal.

Munición para otro round

Lejos de cerrar ahí la charla, Bianco aprovechó el vivo para meterse con un tema que lo desvela hace tiempo: la cantidad de comunicadores que dan el pronóstico sin título profesional. Sin filtro, disparó contra otras señales: "En C5N no hay ninguno", aseguró, y sobre Daniel Roggiano de Telefe fue todavía más directo: "No, Roggiano no es meteorólogo (...) En Telefe no hay ninguno". El meteorólogo, oriundo de Bahía Blanca, remató que "da bronca" que el público crea que son especialistas cuando, a su entender, no lo son.

La salida de Bianco no fue un hecho aislado: en TN y El Trece se acumulan bajas de figuras en las últimas semanas, en medio de un clima interno tenso por las condiciones para hacer streaming. Mientras tanto, Bianco ya piensa en su próximo capítulo: se instalará temporalmente en España junto a su pareja, Laura Blanco, para dedicarse a los viajes y la divulgación astronómica.