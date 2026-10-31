Ni Jorge Rial ni Moria Casán: revelan quién será el nuevo conductor de Intrusos

Intrusos tendría definido su futuro después de que la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciara su final. La novedad llegó desde la periodista Laura Ubfal, que contó qué decidió el canal tras una reunión a puerta cerrada. Después de dos décadas conduciendo juntos, el programa de chimentos del mediodía de América se prepara para una etapa distinta.

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La reunión que lo cambió todo

Según Ubfal, la información surgió después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión del jueves 29 de octubre. “Se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal”, escribió desde su diario digital. Es decir, el programa seguiría con un único conductor y sin un reemplazante externo.

Lussich y Pallares confirmaron que no seguirán juntos.

Qué pasaría con Pallares

La periodista también contó qué le tocaría a Adrián Pallares. “La oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana”, sostuvo. Lo dijo en un momento en que las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre.

Paula Varela dio su mirada en PuroShow y dijo que el equipo ya estaba al tanto. “Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes”, contó. Y agregó que el clima es bueno: “El equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional”.

Una dupla que nació por casualidad

Varela también opinó sobre el motivo de la separación. “Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino”, explicó.

La decisión final

Sobre el futuro, la panelista fue prudente. “Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal”, concluyó sin certezas.

Con Lussich en solitario y Pallares rumbo a un ciclo propio, Intrusos se prepara para una nueva etapa. Ahora queda ver cómo se acomodan las sillas del estudio y quién se anima a tirar la primera chicana en el nuevo formato.